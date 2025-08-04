В Алтайском крае ремонтируют 9 км трассы за 255 млн рублей

Сейчас идет укрепление обочин, после чего начнется укладка асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков

04 августа 2025, 20:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

В Алтайском крае на 70% завершено обновление автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, реконструкция участка длиной 9 км началась еще в прошлом году, сейчас работы ведутся на участке с 15 по 21 километр.

Специалисты уже фрезеровали старое покрытие, укрепили основание, восстановили покрытие методом холодного ресайклинга, обустроили выравнивающий слой и заменили водопропускные трубы. Сейчас идет укрепление обочин, после чего начнется укладка асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Напомним, общая стоимость ремонтных работ составляет 255 млн рублей. Обновляют трассу в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".