НОВОСТИТранспорт

В Алтайском крае ремонтируют 9 км трассы за 255 млн рублей

Сейчас идет укрепление обочин, после чего начнется укладка асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков

04 августа 2025, 20:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края
Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

В Алтайском крае на 70% завершено обновление автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, реконструкция участка длиной 9 км началась еще в прошлом году, сейчас работы ведутся на участке с 15 по 21 километр. 

Специалисты уже фрезеровали старое покрытие, укрепили основание, восстановили покрытие методом холодного ресайклинга, обустроили выравнивающий слой и заменили водопропускные трубы. Сейчас идет укрепление обочин, после чего начнется укладка асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков. 

Напомним, общая стоимость ремонтных работ составляет 255 млн рублей. Обновляют трассу в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". 

Дорожный ремонт ремонт

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

00:07:33 05-08-2025

28 лимонов километр-недурственный ценник.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:59 05-08-2025

А что вы хотели ? всё привозное песок с эмиратов , гранит с острова крит только рабочие свои.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Viktor

09:21:41 05-08-2025

10млн км это ещё по божески,в краснодарском крае от 40 и выше!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:01 05-08-2025

Viktor (09:21:41 05-08-2025) 10млн км это ещё по божески,в краснодарском крае от 40 и выш... 10 по Божески, а тут 28,3

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марго

22:48:26 07-08-2025

Когда будет ремонт на участке от села Ключики до Баево??? Тюменцевский район, Алтай ??? Обнаглеть уже, ездить невозможно ,дыры глубокие сплошняком. Когда этот бардак отремонтируют?????

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров