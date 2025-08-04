В Алтайском крае ремонтируют 9 км трассы за 255 млн рублей
Сейчас идет укрепление обочин, после чего начнется укладка асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков
04 августа 2025, 20:55, ИА Амител
В Алтайском крае на 70% завершено обновление автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, реконструкция участка длиной 9 км началась еще в прошлом году, сейчас работы ведутся на участке с 15 по 21 километр.
Специалисты уже фрезеровали старое покрытие, укрепили основание, восстановили покрытие методом холодного ресайклинга, обустроили выравнивающий слой и заменили водопропускные трубы. Сейчас идет укрепление обочин, после чего начнется укладка асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков.
Напомним, общая стоимость ремонтных работ составляет 255 млн рублей. Обновляют трассу в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
00:07:33 05-08-2025
28 лимонов километр-недурственный ценник.
09:02:59 05-08-2025
А что вы хотели ? всё привозное песок с эмиратов , гранит с острова крит только рабочие свои.
09:21:41 05-08-2025
10млн км это ещё по божески,в краснодарском крае от 40 и выше!
10:37:01 05-08-2025
Viktor (09:21:41 05-08-2025) 10млн км это ещё по божески,в краснодарском крае от 40 и выш... 10 по Божески, а тут 28,3
22:48:26 07-08-2025
Когда будет ремонт на участке от села Ключики до Баево??? Тюменцевский район, Алтай ??? Обнаглеть уже, ездить невозможно ,дыры глубокие сплошняком. Когда этот бардак отремонтируют?????