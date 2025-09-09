"Доставали голыми руками". Работники завода спасли медвежонка из ямы на Камчатке. Видео

Зверя на предприятие привлек аппетитный запах

09 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

На Камчатке сотрудники рыбоперерабатывающего предприятия спасли медвежонка, упавшего в резервуар с отходами. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным очевидцев, косолапого привлек запах продуктов, после чего он забрался в емкость с остатками рыбы и самостоятельно выбраться не смог. Рабочим пришлось вытаскивать зверя практически голыми руками.

После того как медвежонка достали, он попытался догнать людей, и спасателям пришлось отступить. Инцидент обошелся без пострадавших как среди сотрудников предприятия, так и среди животных.

В настоящее время специалисты напоминают жителям и предприятиям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с пищевыми отходами, которые могут привлекать диких животных.

