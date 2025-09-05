НОВОСТИОбщество

Медведь ворует овощи с огородов в Хабаровском крае, "выбирая самое вкусное". Видео

Местные жители пытались отпугнуть его петардами

05 сентября 2025, 11:14, ИА Амител

В поселке Ягодном Хабаровского края жители уже несколько дней делят огороды с неожиданным "соседом", бурым медведем. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Сначала зверь появлялся изредка, но теперь стал завсегдатаем и наведывается ежедневно, уходя лишь ночью. Косолапый ведет себя спокойно, прогуливается между грядками и выбирает "самые вкусные овощи".

«Сельчане пытались отпугнуть его петардами, однако медведь не испугался и продолжает устраивать прогулки среди домов, превратив приусадебные участки в собственную "столовую"», – отмечает Telegram-канал.

Ранее в Южно-Камчатском заказнике на берегу Курильского озера инспекторы зафиксировали редкий случай. Три молодые медведицы из разных семей – родственные отношения их не связывают – постоянно держатся вместе, словно настоящие подруги.

Медвежонок и мама-медведица / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Медвежонок с мамой устроили пир на берегу Телецкого озера в Алтайском заповеднике. Фото

Косолапые обнаружили настоящий "шведский стол" из личинок и беспозвоночных
НОВОСТИОбщество

дикие животные

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:50:36 05-09-2025

Медведь за ЖКХ и продукты не платит поэтому размножается.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:46 05-09-2025

пришел за корешками и вершками )))))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

14:52:54 06-09-2025

Молодец. Жителей не трогает, кушает да кушает. Было такое в посёлке Радиоцентр
Комсомольск-на-Амуре в70года, медведь ходил в столовую по ночам.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров