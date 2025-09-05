Медведь ворует овощи с огородов в Хабаровском крае, "выбирая самое вкусное". Видео

Местные жители пытались отпугнуть его петардами

05 сентября 2025, 11:14, ИА Амител

В поселке Ягодном Хабаровского края жители уже несколько дней делят огороды с неожиданным "соседом", бурым медведем. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Сначала зверь появлялся изредка, но теперь стал завсегдатаем и наведывается ежедневно, уходя лишь ночью. Косолапый ведет себя спокойно, прогуливается между грядками и выбирает "самые вкусные овощи".

«Сельчане пытались отпугнуть его петардами, однако медведь не испугался и продолжает устраивать прогулки среди домов, превратив приусадебные участки в собственную "столовую"», – отмечает Telegram-канал.

