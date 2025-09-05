Медведь ворует овощи с огородов в Хабаровском крае, "выбирая самое вкусное". Видео
Местные жители пытались отпугнуть его петардами
05 сентября 2025, 11:14, ИА Амител
В поселке Ягодном Хабаровского края жители уже несколько дней делят огороды с неожиданным "соседом", бурым медведем. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Сначала зверь появлялся изредка, но теперь стал завсегдатаем и наведывается ежедневно, уходя лишь ночью. Косолапый ведет себя спокойно, прогуливается между грядками и выбирает "самые вкусные овощи".
«Сельчане пытались отпугнуть его петардами, однако медведь не испугался и продолжает устраивать прогулки среди домов, превратив приусадебные участки в собственную "столовую"», – отмечает Telegram-канал.
Ранее в Южно-Камчатском заказнике на берегу Курильского озера инспекторы зафиксировали редкий случай. Три молодые медведицы из разных семей – родственные отношения их не связывают – постоянно держатся вместе, словно настоящие подруги.
11:50:36 05-09-2025
Медведь за ЖКХ и продукты не платит поэтому размножается.
12:43:46 05-09-2025
пришел за корешками и вершками )))))
14:52:54 06-09-2025
Молодец. Жителей не трогает, кушает да кушает. Было такое в посёлке Радиоцентр
Комсомольск-на-Амуре в70года, медведь ходил в столовую по ночам.