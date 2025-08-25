"Достигать высот". Сотрудники Альфа-Банка в Барнауле – о том, как построили карьеру

Добиться результатов здесь может каждый, а команда в этом поддержит

Карьеру в Альфа-Банке строят разные специалисты. У всех свой опыт, образование, навыки, но каждый смог найти здесь свою траекторию развития. В компании можно начать карьерный путь с доставки карт, помощи клиентам на линии или менеджером отделения банка, со стажировки или практики, а спустя некоторое время управлять целой командой или крупным проектом. В этом материале своим опытом и карьерными историями поделились сотрудники Альфа-Банка из Барнаула.

На пути к карьерным вершинам

Карьерный рост открывается перед теми, кто постоянно прокачивает свои навыки и развивается вместе с командой. В Альфа-Банке ценят инициативу и стремление к новым знаниям, поэтому возможности для обучения и профессионального развития доступны для всех специалистов на разных уровнях. Такая система работы помогает сотрудникам пройти путь от начальных позиций до руководителей целых подразделений.

Начальник группы выдачи банковских продуктов Ксения Рогова пришла на работу в Альфа-Банк на позицию специалиста по развитию качества продаж. Ксения Рогова:



«Однажды я переехала в Барнаул и решила начать работу в Альфе специалистом по развитию качества продаж. Здесь я смогла делиться опытом и знаниями как мастер, передающий свои секреты ученикам. Труд и стремление к развитию не остались незамеченными: мой непосредственный руководитель оценил мои усилия и вскоре повысил меня до должности начальника группы. В этом направлении я продолжаю расти и развиваться сегодня».

В команде Альфа-Банка можно открыть для себя карьерную перспективу с большими планами на будущее. Так случилось и с Екатериной Кондратенко, руководителем направления по обслуживанию физических лиц, которая работает в банке более десяти лет.

Екатерина Кондратенко:



«Я в Альфе уже треть своей жизни и правда тут выросла и повзрослела, свой большой профессиональный опыт получила здесь. Последние четыре года работаю в направлении продаж. Считаю, что этот навык универсальный, и горжусь тем, что обучила ему многих сотрудников».

Вместе – к новым целям

В Альфа-Банке комфортная и продуктивная рабочая среда, где ценят взаимопомощь, обмен опытом и открытость к новым идеям. В такой атмосфере за любым карьерным успехом стоят не только усилия самого сотрудника, но и поддержка команды.

Ксения Рогова:



«Каждый год в нашей команде растет количество сотрудников, получивших призовые места в премии "Лучшие люди". Это не просто достижение – это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь, что с каждым годом таких успехов будет становиться все больше. Эти моменты вдохновляют нас продолжать работать над собой и достигать новых высот вместе».

Работа в компании с большой историей и опытом дает сотрудникам возможность не смещать фокус и добавляет уверенности в завтрашнем дне.

Екатерина Кондратенко:



«Альфа – это стабильность. За время работы я наблюдала разные внешние изменения, но погода в компании всегда оставалась ясной, это для меня важно. Поэтому я была уверена, что мой опыт и дальше найдет свое применение».

Работа, которую рекомендуют с удовольствием и выгодой

Зарабатывать вместе с Альфа-Банком могут не только сотрудники: в компании действует реферальная программа "Приведи друга". Рекомендуя знакомых на открытые вакансии, вы можете получить денежный бонус, если ваши друзья успешно трудоустроятся в банк. Чем больше друзей, тем больше выплат.

Открыть новую главу в своей карьере может каждый, вне зависимости от опыта – профессиональная команда научит вас всему необходимому и поддержит на всем пути. Присоединяйтесь к команде или рекомендуйте работу в Альфа-Банке друзьям. Выбирайте больше чем просто работу.

