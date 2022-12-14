24-летний уроженец Рубцовска Максим Севагин рассказал «Эксперту», как в столь «юном возрасте» стал руководителем старейшего в России театра и получил три номинации на «Золотую маску».

Максим в 12 лет поступил в Академию Русского балета имени Вагановой. В 19 лет его приняли в Московский академический музыкальный театр (МАМТ), где при своей школе он быстро стал солистом. Сейчас «его рвут на части» как шефа труппы и хореографа, а он ещё и танцует. Окончательно Максим прославился после попадания в список претендентов на получение национальной театральной премии «Золотая маска».

«Меня это всё безумно растрогало. Премия ведь самая известная, достойная, престижная в российском театральном мире. Само номинирование уже говорит о многом, тебя представляют как творца, дают известность, встраивают в контекст. Да ещё я узнал об этом на первых гастролях МАМТа в городе, где учился!» — рассказал артист.

Сейчас Максим планирует много постановок: и одноактные, и спектакли большой формы.

«Иногда меня разрывает между малой формой и полнометражными спектаклями, это ведь настолько разные условия задачи, что хочется пробовать оба направления. Но на пути встаёт вопрос, что сейчас актуально и нужно, что впишется в труппу, в афишу, в репертуар театра и в контекст времени. Как раз этого не любят хореографы, заняв пост художественного руководителя. Многих вопрос, что же действительно хочется делать, сбивает с толку. Но у меня, наоборот, именно сейчас открылось огромное поле возможностей», — отметил худрук МАМТа.