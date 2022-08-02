На Алтае две рыбачки неделю охотились на огромных рыбин, фотографировались с ними в купальниках и давали улову имена

Барнаульские девушки на шестидневной рыбалке / Фото: Ирина Артемьева / vk.com/id235081535 и Наталья Порохова / vk.com/id85235567

Заядлые барнаульские рыбачки Ирина Артемьева и Наталья Порохова ради нескольких больших сазанов провели на Оби почти неделю. А потом одна из них — Ирина Сазановна, как называет себя девушка в соцсети, — весело расписала приключения на страничке в ВК.

В этом рассказе красиво всё — и сам процесс ловли, и трудности, с которыми столкнулись девушки. И то, как они дают имена своему улову, и прекрасные фото в купальниках и с маникюром с тяжеленными сазанами и щукой в руках. Amic.ru приводит историю, написанную Ириной, дословно, лишь убрав многочисленные значки эмодзи.

История о двух девочках, проживших шесть дней на реке

— Прибыли мы с Наташей Пороховой в понедельник к 16:00, но прибыли не только мы, поскольку стремительно прибывает и вода. Понимаем, что рыбалка будет ооооочень трудовой.

Два дня просидели в ожидании, но увы... Много кормили... В среду в 16:00 пришёл первый Игорь Петрович весом 3 кг. Радость зашкаливала, так долго мы его ждали.

В 21:10 раздаётся звон и мощный загиб фидера, бегу, хватая на лету фидер, тычка-то уже вылетает из берега и вот он бойкий Дмитрий Александрович 4600.

Утро нового дня принесло ещё одного парня, но он сошёл у берега, ну да ладно, у рыбы должен быть шанс.

В промежутках ловили язей, которых мы отдавали соседям, нам они не интересны. Вечерний выход был строго по расписанию, пришла Варя весом 3 кг, оказалась в подсаке.

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В пятницу стремительно прибывала вода, температура за бортом +38. Иногда нам было очень плохо, кружилась голова и жутко тошнило, и этот день прошёл впустую!

Проделано много работы — постоянные кастрюли с кашей варились без остановки, лепились шары, перезакидывались каждые 40 минут снасти, так как на лески собиралась грязь.

Суббота, утро — 08:10, мощная поклёвка загибает фидер в реку, а я у машины собираю потихоньку вещи, как бы уже вроде и не жду его, но и вроде жду в то же время.

Наташа кричит: Ираааааааа!!!

Поворачиваюсь и как во сне лечу к палке, подсекаю и понимаю, что на том конце что-то нереально тяжёлое, фрикцион пошёл и с треском резкий отрыв. Бросив от злости фидер на берег, я долго стояла и молчала, смотря вдаль нашей необъятной реки. Это был не сход, он просто перерезал леску либо плавником, либо завёл в каменистую бровку, где камнем отрезал её.

На этом наша рыбалка закончилась, часть вещей уже были в машине. Конечно, мы, безусловно, устали за шесть дней беспрерывной работы, руки и ноги уже не слушались. Нервы периодически сдавали, особенно в первые два дня, когда ты ждёшь его, а он не приходит.

Итог нашей поездки: 3 сазана, 2 схода, 1 щука и куча лещей и язей + перерезанные пальцы! А ещё к нам приходила подруга змея и знаменитая лягушка.

Мы счастливые и довольные поехали на паром, а впереди 200 км к родному дому, где нас ждала тёплая ванна с пеной и целые сутки сна с отключённым телефоном, как же мы об этом мечтали!

Ещё такой же отпуск у нас запланирован на сентябрь, на том же месте в тот же час, и мы обязательно поймаем того самого...

Та же рыбалка в рассказе Натальи

— Вот он долгожданный недельный отпуск, который было решено провести на реке с Ириной Артемьевой, — написала у себя на странице в ВК Наталья Порохова. — Погода прекрасная, собираемся и в путь. Вода прибывает, но мы не отчаиваемся.

Купаемся, загораем и ждём. Ловятся лещи, язи, но сазан молчит. Раздаём рыбу тем, у кого не ловится, и продолжаем кормить и ждать. И вот она заветная поклёвка и прям возле берега сход. Обидненько.

По реке плывут дрова, леску забивает, постоянно перекидываем. Бац, поклёвка — и кто вы думаете там? Щука. На кукурузу.

Сазанчик всё же приплыл. Мы поймали три сазана, одну щуку, одного окуня и очень много язей и лещей. Вот такой прекрасный отпуск.

Как и на что ловили большую рыбу девушки

В группе «Алтайское Рыболовное Сообщество» Ирина Артемьева рассказала о тонкостях этой рыбалки:

«Насадка: тигровый орех + кука.

Корм: пшено + горох + перловка.

Мест нет, идёт постоянная сменка».

Напомним, что в июле барнаулец Никита Голубев поймал в Оби 12-килограммового сазана.