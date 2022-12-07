Певец Элвин Грей отменил концерт в Барнауле и отправился в «другое место»

Известный башкирский певец Элвин Грей сообщил в своём Telegram-канале об отмене концертов в Барнауле и других городах.

«Так получилось, что нужен в другом месте. Мы приедем к вам немного позже. Всё сообщу», — написал музыкант.

Выступления музыкант отменил в шести городах: в Новосибирске (6 декабря), в Барнауле (7 декабря), в Кемерове (8 декабря), в Красноярске (9 декабря), в Томске (10 декабря) и в Кургане (12 декабря).

Ранее amic.ru рассказал, кто из звёзд выступит в Барнауле этой зимой: «Воровайки», Долина, Певцов.