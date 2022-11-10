Виниловые джунгли. «Шишковка» предлагает посетителям огромную коллекцию грампластинок
Читатели «Шишковки» могут послушать пластинку в наушниках на проигрывателе высокого класса. На выбор — более 16 тысяч дисков
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В. Я. Шишкова после ремонта открылся отдел гуманитарной литературы, в котором находится самая большая в Алтайском крае коллекция виниловых пластинок.
Любой читатель «Шишковки», сообщили amic.ru в библиотеке, может послушать пластинку в наушниках на проигрывателе высокого класса. В коллекции — более 16 тысяч дисков. Это классика, эстрада, джаз, рок, записи литературных произведений.
Также есть большое собрание нот и даже электронное пианино, на котором желающие могут позаниматься музыкой.
Она раз в три года перечитывает «Мастера и Маргариту». Директор «Шишковки» — о том, почему исчезли очереди в библиотеку и влиянии кино на книжную моду
Кроме того, в фондах отдела находится литература на 160 иностранных языках — художественные произведения, словари, учебники. Ещё один раздел — литература по истории искусства, художественные альбомы.
«Фишка» отдела гуманитарной литературы — фонд комиксов, который начал формироваться недавно, и настольные игры на иностранных языках, а также построенные на основе литературных произведений.
В отделе работает лекторий по истории искусства и лингва-клуб для изучающих иностранные языки.