Виниловые джунгли. «Шишковка» предлагает посетителям огромную коллекцию грампластинок

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В. Я. Шишкова после ремонта открылся отдел гуманитарной литературы, в котором находится самая большая в Алтайском крае коллекция виниловых пластинок.

Любой читатель «Шишковки», сообщили amic.ru в библиотеке, может послушать пластинку в наушниках на проигрывателе высокого класса. В коллекции — более 16 тысяч дисков. Это классика, эстрада, джаз, рок, записи литературных произведений.

Также есть большое собрание нот и даже электронное пианино, на котором желающие могут позаниматься музыкой.

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Кроме того, в фондах отдела находится литература на 160 иностранных языках — художественные произведения, словари, учебники. Ещё один раздел — литература по истории искусства, художественные альбомы.

«Фишка» отдела гуманитарной литературы — фонд комиксов, который начал формироваться недавно, и настольные игры на иностранных языках, а также построенные на основе литературных произведений.

В отделе работает лекторий по истории искусства и лингва-клуб для изучающих иностранные языки.