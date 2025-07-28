Столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов

28 июля в Алтайском крае ожидаются грозы, дожди и до +35 градусов тепла. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.

Днем столбики термометров покажут +30...+35 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы достигнут 15–20 м/с.