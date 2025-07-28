Дожди, грозы и жара придут в Алтайский край 28 июля
Столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов
28 июля в Алтайском крае ожидаются грозы, дожди и до +35 градусов тепла. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.
Днем столбики термометров покажут +30...+35 градусов.
Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град.
Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы достигнут 15–20 м/с.
