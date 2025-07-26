Жителей Алтайского края предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

В регионе также сохраняется высокая пожароопасность

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае в связи с аномальной жарой. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

«С 26 июля по 28 июля 2025 года местами ожидается сильная жара с максимальными температурами +35°С и выше"», – говорится в сообщении.

Так, 26 июля в регионе ожидается до +37°С. Преимущественно без осадков, но вечером в западных районах возможны небольшие дожди. Ветер подует юго-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем 27 июля воздух также прогреется до +37°С. На западе ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. При порывах ветер будет достигать 16 м/с.

28-го числа будет до +35°С. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 7–12 м/с, с порывами до 20 м/с.

Помимо жаркой погоды, в крае до 28 июля сохраняется высокая пожароопасность (4-й класс). В этот период важно воздержаться от сжигания мусора и сухой травы, не разводить костры на природе и не бросать непотушенные спички или сигареты.

Кроме того, в жару следует соблюдать правила безопасности на водоемах.