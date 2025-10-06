В нескольких аэропортах России ввели план "Ковер"

06 октября 2025, 08:29, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 6 октября дроны ВСУ атаковали четыре российских региона: Белгородскую, Рязанскую и Нижегородскую области, а также Краснодарский край. Несколько аэропортов приостановили работу из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в южной и центральной части Белгорода после нескольких взрывов пропало электричество и вода. Соответствующую информацию подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. С его слов, без света остались около 40 тысяч жителей региона. На место выехали все аварийные бригады, больницы перешли на питание от резервных источников.

Кроме того, на фоне беспилотной опасности в аэропорту Сочи ввели план "Ковер". По информации Shot, в городе-курорте пока не могут приземлиться минимум три самолета из Антальи и два борта из Санкт-Петербурга. Известно, что угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске.

Помимо этого, серия взрывов прогремела над Рязанью около 02:20 по местному времени. По предварительным данным, российские силы ПВО уничтожили беспилотники на окраине города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Shot также пишет, что более десяти взрывов прогремело в Нижегородской области. По предварительной информации, атаке беспилотников подверглись столица региона и город Дзержинск. Со слов горожан, мощные хлопки раздались около 03:35 по местному времени. Как утверждают очевидцы, в небе были видны яркие вспышки, а от громких звуков сработала сигнализация у машин. Официальной информации о налете БПЛА пока нет.

По данным Росавиации, план "Ковер" также ввели в аэропортах Тамбова, Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода и Краснодара. Воздушные гавани временно не выпускают и не принимают самолеты.