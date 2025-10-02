Налету БПЛА подверглись Саратовская и Волгоградская области

02 октября 2025, 09:25, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ночь на 2 октября украинские беспилотники атаковали два региона РФ: Волгоградскую и Саратовскую области. По предварительным данным, сбито уже несколько дронов. Об этом сообщает Shot.

Со слов жителей Волгоградской области, громкие хлопки начали раздаваться примерно после 01:00 по местному времени. О звуках пролета БПЛА и взрывах сообщили жители Суровикино, Елани, Алексеевского и Урюпинского районов, а также самой столицы региона. Ранее в местном аэропорту ввели план "Ковер". Воздушная гавань временно не выпускает и не принимает воздушные суда.

Кроме того, ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Саратовскую область. О вое сирен тревоги и работе систем ПВО рассказали жители Саратова и Энгельса. Как пишет Telegram-канал, часть дронов могла проникнуть на территорию региона со стороны Волгоградской области. Местные жители уточнили, что взрывы начали раздаваться в районе 02:50 по московскому времени. Саратовский аэропорт также временно закрыли для вылетов и прилетов.

Официальной информации о последствиях атак пока нет.