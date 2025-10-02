Взрывы и вой сирен. Беспилотники ВСУ ударили по двум регионам России ночью 2 октября
Налету БПЛА подверглись Саратовская и Волгоградская области
02 октября 2025, 09:25, ИА Амител
В ночь на 2 октября украинские беспилотники атаковали два региона РФ: Волгоградскую и Саратовскую области. По предварительным данным, сбито уже несколько дронов. Об этом сообщает Shot.
Со слов жителей Волгоградской области, громкие хлопки начали раздаваться примерно после 01:00 по местному времени. О звуках пролета БПЛА и взрывах сообщили жители Суровикино, Елани, Алексеевского и Урюпинского районов, а также самой столицы региона. Ранее в местном аэропорту ввели план "Ковер". Воздушная гавань временно не выпускает и не принимает воздушные суда.
Кроме того, ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Саратовскую область. О вое сирен тревоги и работе систем ПВО рассказали жители Саратова и Энгельса. Как пишет Telegram-канал, часть дронов могла проникнуть на территорию региона со стороны Волгоградской области. Местные жители уточнили, что взрывы начали раздаваться в районе 02:50 по московскому времени. Саратовский аэропорт также временно закрыли для вылетов и прилетов.
Официальной информации о последствиях атак пока нет.
09:33:55 02-10-2025
- "О вое сирен тревоги и работе ПВО рассказали жители Саратова и Энгельса." --------- Такие рассказы строго запрещены.?
09:38:39 02-10-2025
Гость (09:33:55 02-10-2025) - "О вое сирен тревоги и работе ПВО рассказали жители Сарато... Щас поймают, как проснутся.
09:47:35 02-10-2025
Гость (09:33:55 02-10-2025) - "О вое сирен тревоги и работе ПВО рассказали жители Сарато... Конечно запрещены. Такие рассказы позволяют врагу оценить результативность своих ударов. Не будет рассказов - не будет понимания результата у врага. Поэтому за любые сообщения о прилёте хоть чего хоть куда нужно закрывать как самого рассказчика, так и СМИ который этот рассказ опубликовало.
12:00:36 02-10-2025
Гость (09:47:35 02-10-2025) Конечно запрещены. Такие рассказы позволяют врагу оценить ре... А не чего что на каждом дроне стоит камера и она передает данные
13:46:03 02-10-2025
Гость (09:47:35 02-10-2025) Конечно запрещены. Такие рассказы позволяют врагу оценить ре... Гост, ты такой отсталый в достижениях науки и техники. Американские спутники и других не дружественных стран на порядок "передовей" наших российскими и они на прямую передают снимки, где на спичечной коробке отлично виден мелкий шрифт в генштаб Украины. Эти рассказники, доводят правду до тебя, но ты, как страусина прячешь свою голову в песок и кричишь я обманываться рад, это самое желанное, для наших бездарных правителей.
09:58:18 02-10-2025
Гость (09:33:55 02-10-2025) - "О вое сирен тревоги и работе ПВО рассказали жители Сарато... Т.е. про сирены в Барнауле 1 октября (проверка систем оповещения) тоже никому ни гу -гу?
10:06:51 02-10-2025
У нас тоже вчера выли сирены, в воздухе ревели истребители, а аэропорт был закрыт целый день. Но все уже привыкли
07:41:31 03-10-2025
1500 км до линии боевых действий и других границ. неужели так плохо с безопстностью ? и нельзя обнаружить откуда они летят и кто их пускает ? а сколько было сокращений сиовых структур, военных училищ и т.д.?