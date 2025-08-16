Дружно — в ряд. Как транспортным средствам разрешено передвигаться по проезжей части

Порядок на дороге – залог безопасной поездки

16 августа 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4ciet

Движение транспорта в городе / Фото: amic.ru

Дорога – это слаженный механизм, где все участники руководствуются правилами. Что будет, если при трех полосах автомобили будут ехать беспорядочно, вне принятых рядов и без требуемых интервалов? А мотоциклисты – по обочине или тротуару? Возникший хаос приведет как минимум к росту числа ДТП. Именно поэтому в правилах дорожного движения Российской Федерации есть пункты, посвященные расположению транспортных средств на проезжей части. Это касается не только автомобилей, но и мотоциклов, велосипедов, электросамокатов и других средств передвижения. Подробнее – в материале amic.ru.

Требования для автомобилей

Если на дороге разметкой (или знаками) обозначены полосы движения – это облегчает задачу автомобилистам. В таком случае водителям нужно придерживаться выбранного ряда. Если полос две – только два автомобиля могут двигаться параллельно друг другу. Три ряда – три автомобиля. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении (п. 9.7 ПДД РФ).

В населенных пунктах автомобилисты могут использовать любую удобную полосу для движения (п. 9.4 ПДД РФ). А вот за городом или населенным пунктом запрещается занимать левые полосы при свободных правых. Это можно делать при опережении автомобиля, движущегося с меньшей скоростью. После совершения маневра транспортному средству следует вернуться в правую полосу.

Если же на автодороге не нанесена разметка, в правилах говорится следующее:

водитель мысленно делит дорогу пополам: левую часть следует "отдать" встречному движению, а "свою" полосу визуально поделить на полосы, достаточные для проезда автомобилей в один ряд;

вычислить правильный интервал (боковое расстояние между транспортными средствами) следует с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Также в ПДД РФ указано, что на дорогах с двусторонним движением (имеющим четыре полосы или более) запрещено выезжать на половину проезжей части, предназначенную для встречного движения (п. 9.2 ПДД РФ).

Если по дороге проходят трамвайные пути, правила разрешают двигаться по ним в попутном направлении (на дороге отсутствуют знаки или разметка, предписывающие движение по полосам). А вот заезжать на трамвайные пути встречного направления запрещено. За это водителю грозит штраф в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев (п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Требования для мототранспорта

Так как мототранспорт – отдельная категория транспортных средств, в ПДД РФ для них есть некоторые отличия от основного свода правил. Например, мотоциклисты без бокового прицепа могут ездить парами по одному ряду.

В городе, особенно в час пик, когда дороги сковывают пробки, мотоциклисты нередко проезжают между автомобилями в потоке. А между тем это серьезное нарушение. Пункт 9.7 ПДД РФ гласит: если на проезжей части есть разметка (сплошная или двойная сплошная, прерывистая), то двигаться по ней запрещено, нужно двигаться только по полосам. Пересекать разметку можно при перестроении в другой ряд.

Кроме того, пункт 9.9 ПДД РФ также запрещает движение по разделительным полосам, обочинам, тротуарам и пешеходным переходам. Нарушение этого правила грозит мотоциклисту штрафом в размере 2250 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

Впрочем, согласно правилам дорожного движения, мотоцикл или мопед может передвигаться в два ряда с машиной, даже если они на одной полосе. Главное, чтобы было безопасное расстояние между транспортными средствами.

Мопедам же разрешено движение по полосам для велосипедистов.

Требования для велосипедов

Велосипедисты тоже участники дорожного движения. Им посвящены сразу ряд пунктов раздела 24 ПДД РФ (24.1 – 24.6), в которых указано, что:

– дети до 7 лет могут ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон;

– дети от 7 до 14 лет также должны следовать этим правилам, но им уже можно передвигаться по велосипедным дорожкам;

– старше 14 лет допускается движение уже по правому краю проезжей части, обочине, по тротуару или пешеходной дорожке, но только при соблюдении следующих условий:

отсутствие вело- и велопешеходных дорожек, полос для велосипедистов (или отсутствует возможность двигаться по ним);

велосипедисты передвигаются в колоннах;

габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает метр.

Требования для СИМ

В марте 2023 года вступили в силу правки в ПДД РФ, которые придали средствам индивидуальной мобильности официальный статус.

Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, "средство индивидуальной мобильности (СИМ) – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)".

Для СИМ действуют практически аналогичные правила передвижения, что и для велосипедистов.

Дети до 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых. В этом случае им разрешено ездить по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. Детям от 7 до 14 лет – по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Достигшим 14-летнего возраста можно передвигаться по тротуарам, велополосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, по проезжей части велосипедной зоны (если масса СИМ не превышает 35 кг), по обочине – в случае если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка либо отсутствует возможность двигаться по ним.

Движение по правому краю проезжей части допускается, если:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним;

на дороге разрешено движение велосипедистов и установлено ограничение скорости для автотранспорта 60 км/ч;

СИМ оборудовано звуковым сигналом, тормозной системой, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой/фонарем белого цвета спереди.

Кстати, переезжать по пешеходному переходу на СИМ строго запрещено.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять сознательность и ответственность. Помните, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваша безопасность, но и жизнь и здоровье окружающих. Соблюдайте правила, будьте взаимовежливы и берегите себя и других.

ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ; ИНН 2224011531

Социальная реклама