Два человека погибли при ударе дрона по гражданскому объекту в Туле

Было сбито 11 украинских беспилотников

11 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Трофейный БПЛА Украины / Фото: amic.ru

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на гражданское предприятие в Туле погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Тульской области. К сожалению, в результате сегодняшнего воздушного налета на гражданский объект в Туле погибли два человека. Еще трое получили ранения разной степени тяжести», – написал глава региона.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

По данным Министерства обороны РФ, в течение вечера силами противовоздушной обороны над территорией Тульской области было сбито 11 украинских беспилотников. В последнее время атаки с использованием БПЛА на приграничные и центральные регионы России участились, приобретая практически ежедневный характер.

В ответ на действия ВСУ российские вооруженные силы наносят высокоточные удары по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, используя для этого различные виды вооружений – воздушного, морского и наземного базирования, а также собственные беспилотные системы.

