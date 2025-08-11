Два человека погибли при ударе дрона по гражданскому объекту в Туле
Было сбито 11 украинских беспилотников
11 августа 2025, 07:30, ИА Амител
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на гражданское предприятие в Туле погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Тульской области. К сожалению, в результате сегодняшнего воздушного налета на гражданский объект в Туле погибли два человека. Еще трое получили ранения разной степени тяжести», – написал глава региона.
Все пострадавшие были оперативно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.
По данным Министерства обороны РФ, в течение вечера силами противовоздушной обороны над территорией Тульской области было сбито 11 украинских беспилотников. В последнее время атаки с использованием БПЛА на приграничные и центральные регионы России участились, приобретая практически ежедневный характер.
В ответ на действия ВСУ российские вооруженные силы наносят высокоточные удары по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, используя для этого различные виды вооружений – воздушного, морского и наземного базирования, а также собственные беспилотные системы.
Ранее 121 украинский беспилотник сбили над регионами России.
07:39:12 11-08-2025
- "В последнее время атаки с использованием БПЛА на приграничные и центральные регионы России участились" - "В ответ на действия ВСУ российские вооруженные силы наносят высокоточные удары" ------------ - "Око, за око, зуб, за зуб"? По японски - сикоко, это будет продолжаться?
07:51:56 11-08-2025
Гость (07:39:12 11-08-2025) - "В последнее время атаки с использованием БПЛА на приграни... В последнее время атаки с использованием БПЛА на приграничные и центральные регионы России участились, приобретая практически ежедневный характер.///////////// пока наши ученые не придумают эффективное техническое противодействие. Что-то другое, кроме глушить связь гражданским.
08:15:04 11-08-2025
Гость (07:51:56 11-08-2025) В последнее время атаки с использованием БПЛА на приграничны... А что, в стране есть "ученые"? Все, кто более менее ученый, почему то стремятся на дикий Запад.
08:43:01 11-08-2025
Гость (08:15:04 11-08-2025) А что, в стране есть "ученые"? Все, кто более менее ученый, ... у вас какие то очень устаревшие сведения. и зря вы перхоть, которая сейчас стремится на запад, называете учёными.
01:16:06 12-08-2025
Элен без ребят (08:43:01 11-08-2025) у вас какие то очень устаревшие сведения. и зря вы перхоть, ... Так и запишем, тех ученых которые едут на запад (США, Канада, Европа) Элен называет перхоть.
А не подскажете, у вас неприязнь только к тем кто на запад едет? На восток получается можно (Япония, Гонконг, Южная Корея)? Или на юг (Сингапур, Австралия, Новая Зеландия)?
08:57:37 11-08-2025
В ответ на действия ВСУ российские вооруженные силы наносят --- как то чаще тут про действия, чем про ответ на них. Может не на все действия ответ?