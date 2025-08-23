Два комбайна загорелись в Алтайском крае за минувшие сутки

В инцидентах никто не пострадал

23 августа 2025, 09:17, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Два комбайна сгорели в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Первый инцидент произошел в 2 км к западу от села Воскресеновка Кулундинского района. Там горел "Дон 1500 НБ" на площади 20 квадратных метров. Второй инцидент – в 6 км от села Сетовка Советского района. Там загорелся бункер у "Акрос 580" на площади три квадратных метра. Пострадавших нет.

«В обоих случаях предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», – добавили в МЧС.

Всего за сутки 22 августа в Алтайском крае ликвидированы 13 пожаров. Пять из них – в жилом секторе.