Два комбайна загорелись в Алтайском крае за минувшие сутки
В инцидентах никто не пострадал
23 августа 2025, 09:17, ИА Амител
Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Два комбайна сгорели в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Первый инцидент произошел в 2 км к западу от села Воскресеновка Кулундинского района. Там горел "Дон 1500 НБ" на площади 20 квадратных метров. Второй инцидент – в 6 км от села Сетовка Советского района. Там загорелся бункер у "Акрос 580" на площади три квадратных метра. Пострадавших нет.
«В обоих случаях предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», – добавили в МЧС.
Всего за сутки 22 августа в Алтайском крае ликвидированы 13 пожаров. Пять из них – в жилом секторе.
09:29:58 23-08-2025
Все дорожает... Итог, бедны крестьянин экономит на всем, но этого понять в царских палатах понять не могут.
12:28:20 23-08-2025
Гость (09:29:58 23-08-2025) Все дорожает... Итог, бедны крестьянин экономит на всем, но ... Настолько что покупают новую технику постоянно. Ну да ну да
17:11:02 23-08-2025
Гость (12:28:20 23-08-2025) Настолько что покупают новую технику постоянно. Ну да ну да... слезь с дивана и доедь по поля и посмотри на эту новую технику
09:12:24 24-08-2025
Гость (12:28:20 23-08-2025) Настолько что покупают новую технику постоянно. Ну да ну да... Особенно "Дон 1500 НБ",выпуск которого начали в 1986 году и сняли с производства в 2006 году,новейшая техника,без малого 20 лет(если был взят из последних партий)