Два ребенка пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Бийске

Одного из них доставили в больницу

10 августа 2025, 20:11, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Два ребенка пострадали в результате аварии в Бийске. Как сообщает ССМП Бийска в Telegram-канале, инцидент произошел на улице Васильева.

Дети переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль. На месте работали врачи скорой помощи.

«Один ребенок был осмотрен в автомобиле скорой помощи. В итоге родители отказались от госпитализации. Второй мальчик в состоянии средней степени тяжести медиками скорой доставлен в больницу», – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.