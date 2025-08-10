Два ребенка пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Бийске
Одного из них доставили в больницу
10 августа 2025, 20:11, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Два ребенка пострадали в результате аварии в Бийске. Как сообщает ССМП Бийска в Telegram-канале, инцидент произошел на улице Васильева.
Дети переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль. На месте работали врачи скорой помощи.
«Один ребенок был осмотрен в автомобиле скорой помощи. В итоге родители отказались от госпитализации. Второй мальчик в состоянии средней степени тяжести медиками скорой доставлен в больницу», – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.
Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
