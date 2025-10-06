НОВОСТИНедвижимость

Два строительных гиганта Барнаула выиграли на торгах участки у аэропорта под жилье

Девелоперы вновь предложили за земли в десятки раз выше начальной стоимости

06 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Один из участков под жилье / Фото: "Дом.рф"

Стали известны победители аукционов, на которых разыграли право аренды двух участков у аэропорта. Территорию 41,3 га забрала "Жилищная инициатива", которая предложила за лот 104,1 млн рублей при начальной стоимости 8,7 млн рублей. А площадку 42,3 га будет осваивать компания "Алгоритм". Она предложила за землю 56,4 млн (при начальных 1,9 млн рублей).

Аукционы вновь привлекли застройщиков из Краснодарского края. Так, за землю боролись фирма "А-Лив", также зарегистрированная 8 сентября 2025 года, и СЗ "Эволенд", созданный 14 июня 2024 года. Ранее эксперты предполагали, что девелоперов могла привлечь низкая начальная стоимость земли, и после торгов участки могли бы оказаться на рынке.

Напомним, первую площадку в районе аэропорта – 86 га – разыграли 26 сентября. Участок достался компании "Союз". Как стало известно, девелопер уже готовит проект планировки микрорайона и скоро представит его концепцию.

Комментарии 22

Гость
Гость

08:11:48 06-10-2025

Ну вот, а плакали что никто не купит

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:16:49 06-10-2025

Да будет там жесть

  11 Нравится
Ответить
Кхм...
Кхм...

08:57:33 06-10-2025

А самолётам ничего мешать не будет?

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:41:13 06-10-2025

Кхм... (08:57:33 06-10-2025) А самолётам ничего мешать не будет?... Скорее самолёты будут мешать )

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:02:18 06-10-2025

А кто там жить будет?

  4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:11:41 06-10-2025

Зачем вы лезете вплотную к аэропорту, тем более высотками ?

  8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:21:18 06-10-2025

Гость (10:11:41 06-10-2025) Зачем вы лезете вплотную к аэропорту, тем более высотками ?... чтобы потом поныть, что самолеты спать мешают

  11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:40:06 06-10-2025

А выбросы топлива?

  0 Нравится
Ответить
Олег
Олег

11:38:01 06-10-2025

Трамвай нужен от Павловска до Южного вдоль Павловского тракта

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:51:25 06-10-2025

Олег (11:38:01 06-10-2025) Трамвай нужен от Павловска до Южного вдоль Павловского тракт... А что не от Камня-на- Оби сразу.))))))))))))

  9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:54:27 06-10-2025

Гость (11:51:25 06-10-2025) А что не от Камня-на- Оби сразу.)))))))))))... только речной))

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

21:20:49 06-10-2025

Олег (11:38:01 06-10-2025) Трамвай нужен от Павловска до Южного вдоль Павловского тракт... Южане на дачи будут в павловск ездить

  0 Нравится
Ответить
Константин
Константин

13:04:22 06-10-2025

Не какого шума от самолётов нет. Я 35 лет прожил в Новомизайловке,и нормально.

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:37:05 06-10-2025

Константин (13:04:22 06-10-2025) Не какого шума от самолётов нет. Я 35 лет прожил в Новомизай... русский речь тебя покинул, новомихайловец?

  11 Нравится
Ответить
Алекс
Алекс

21:21:53 06-10-2025

Гость (13:37:05 06-10-2025) русский речь тебя покинул, новомихайловец?... У него от отработанного топлива крыша поехала

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:27:47 06-10-2025

И будет как в Адлере.. Там самолеты как маршрутки взлетают и приземляются.. Квартера мычты

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:54:23 06-10-2025

Гость (14:27:47 06-10-2025) И будет как в Адлере.. Там самолеты как маршрутки взлетают и... и тебя вылечим

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:37:51 06-10-2025

Гость (08:11:48 06-10-2025) Ну вот, а плакали что никто не купит... Дак а для кого строим - то ? Рождаемости нет, разводов много а женится не хотят !!! Для кого ???

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:07:25 06-10-2025

Гость (16:37:51 06-10-2025) Дак а для кого строим - то ? Рождаемости нет, разводов много... Для разведенных и строим - не вместе же им жить

  4 Нравится
Ответить
Алекс
Алекс

21:23:01 06-10-2025

Гость (16:37:51 06-10-2025) Дак а для кого строим - то ? Рождаемости нет, разводов много... Чуреков из Средней Азии

  4 Нравится
Ответить
Сергей
Сергей

00:19:54 08-10-2025

Павлик вообще колом встанет!

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:26:54 08-10-2025

Гость (13:37:05 06-10-2025) русский речь тебя покинул, новомихайловец?... Это всё от самолётов.

  0 Нравится
Ответить
