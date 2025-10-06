Два строительных гиганта Барнаула выиграли на торгах участки у аэропорта под жилье
Девелоперы вновь предложили за земли в десятки раз выше начальной стоимости
06 октября 2025, 06:15, ИА Амител
Стали известны победители аукционов, на которых разыграли право аренды двух участков у аэропорта. Территорию 41,3 га забрала "Жилищная инициатива", которая предложила за лот 104,1 млн рублей при начальной стоимости 8,7 млн рублей. А площадку 42,3 га будет осваивать компания "Алгоритм". Она предложила за землю 56,4 млн (при начальных 1,9 млн рублей).
Аукционы вновь привлекли застройщиков из Краснодарского края. Так, за землю боролись фирма "А-Лив", также зарегистрированная 8 сентября 2025 года, и СЗ "Эволенд", созданный 14 июня 2024 года. Ранее эксперты предполагали, что девелоперов могла привлечь низкая начальная стоимость земли, и после торгов участки могли бы оказаться на рынке.
Напомним, первую площадку в районе аэропорта – 86 га – разыграли 26 сентября. Участок достался компании "Союз". Как стало известно, девелопер уже готовит проект планировки микрорайона и скоро представит его концепцию.
08:11:48 06-10-2025
Ну вот, а плакали что никто не купит
08:16:49 06-10-2025
Да будет там жесть
08:57:33 06-10-2025
А самолётам ничего мешать не будет?
17:41:13 06-10-2025
Кхм... (08:57:33 06-10-2025) А самолётам ничего мешать не будет?... Скорее самолёты будут мешать )
09:02:18 06-10-2025
А кто там жить будет?
10:11:41 06-10-2025
Зачем вы лезете вплотную к аэропорту, тем более высотками ?
11:21:18 06-10-2025
Гость (10:11:41 06-10-2025) Зачем вы лезете вплотную к аэропорту, тем более высотками ?... чтобы потом поныть, что самолеты спать мешают
10:40:06 06-10-2025
А выбросы топлива?
11:38:01 06-10-2025
Трамвай нужен от Павловска до Южного вдоль Павловского тракта
11:51:25 06-10-2025
Олег (11:38:01 06-10-2025) Трамвай нужен от Павловска до Южного вдоль Павловского тракт... А что не от Камня-на- Оби сразу.)))))))))))
12:54:27 06-10-2025
Гость (11:51:25 06-10-2025) А что не от Камня-на- Оби сразу.)))))))))))... только речной))
21:20:49 06-10-2025
Олег (11:38:01 06-10-2025) Трамвай нужен от Павловска до Южного вдоль Павловского тракт... Южане на дачи будут в павловск ездить
13:04:22 06-10-2025
Не какого шума от самолётов нет. Я 35 лет прожил в Новомизайловке,и нормально.
13:37:05 06-10-2025
Константин (13:04:22 06-10-2025) Не какого шума от самолётов нет. Я 35 лет прожил в Новомизай... русский речь тебя покинул, новомихайловец?
21:21:53 06-10-2025
Гость (13:37:05 06-10-2025) русский речь тебя покинул, новомихайловец?... У него от отработанного топлива крыша поехала
14:27:47 06-10-2025
И будет как в Адлере.. Там самолеты как маршрутки взлетают и приземляются.. Квартера мычты
14:54:23 06-10-2025
Гость (14:27:47 06-10-2025) И будет как в Адлере.. Там самолеты как маршрутки взлетают и... и тебя вылечим
16:37:51 06-10-2025
Гость (08:11:48 06-10-2025) Ну вот, а плакали что никто не купит... Дак а для кого строим - то ? Рождаемости нет, разводов много а женится не хотят !!! Для кого ???
18:07:25 06-10-2025
Гость (16:37:51 06-10-2025) Дак а для кого строим - то ? Рождаемости нет, разводов много... Для разведенных и строим - не вместе же им жить
21:23:01 06-10-2025
Гость (16:37:51 06-10-2025) Дак а для кого строим - то ? Рождаемости нет, разводов много... Чуреков из Средней Азии
00:19:54 08-10-2025
Павлик вообще колом встанет!
07:26:54 08-10-2025
Гость (13:37:05 06-10-2025) русский речь тебя покинул, новомихайловец?... Это всё от самолётов.