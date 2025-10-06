Два строительных гиганта Барнаула выиграли на торгах участки у аэропорта под жилье

Девелоперы вновь предложили за земли в десятки раз выше начальной стоимости

06 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Один из участков под жилье / Фото: "Дом.рф"

Стали известны победители аукционов, на которых разыграли право аренды двух участков у аэропорта. Территорию 41,3 га забрала "Жилищная инициатива", которая предложила за лот 104,1 млн рублей при начальной стоимости 8,7 млн рублей. А площадку 42,3 га будет осваивать компания "Алгоритм". Она предложила за землю 56,4 млн (при начальных 1,9 млн рублей).

Аукционы вновь привлекли застройщиков из Краснодарского края. Так, за землю боролись фирма "А-Лив", также зарегистрированная 8 сентября 2025 года, и СЗ "Эволенд", созданный 14 июня 2024 года. Ранее эксперты предполагали, что девелоперов могла привлечь низкая начальная стоимость земли, и после торгов участки могли бы оказаться на рынке.

Напомним, первую площадку в районе аэропорта – 86 га – разыграли 26 сентября. Участок достался компании "Союз". Как стало известно, девелопер уже готовит проект планировки микрорайона и скоро представит его концепцию.