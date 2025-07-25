Два туриста на Harley Davidson пострадали при столкновении с УАЗом на Алтае

Мотоциклиста привлекли к административной ответственности

25 июля 2025, 21:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека пострадали при столкновении мотоцикла Harley Davidson и УАЗа в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 24 июля около 14:30 в селе Элекмонар.

45-летний житель Челябинской области за рулем байка при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным и поворачивающим внедорожником, за рулем которого находился 47-летний местный житель.

Фото: МВД Республики Алтай

«В результате ДТП в Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 42-летняя жительница Челябинской области – пассажир мотоцикла. Также медицинская помощь была оказана водителю мотоцикла, госпитализация ему не потребовалась», – рассказали в ведомстве.

Туриста привлекли к административной ответственности по статьям о выезде на встречную полосу и нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью средней тяжести.