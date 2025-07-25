Два туриста на Harley Davidson пострадали при столкновении с УАЗом на Алтае
Мотоциклиста привлекли к административной ответственности
25 июля 2025, 21:00, ИА Амител
Два человека пострадали при столкновении мотоцикла Harley Davidson и УАЗа в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 24 июля около 14:30 в селе Элекмонар.
45-летний житель Челябинской области за рулем байка при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным и поворачивающим внедорожником, за рулем которого находился 47-летний местный житель.
«В результате ДТП в Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 42-летняя жительница Челябинской области – пассажир мотоцикла. Также медицинская помощь была оказана водителю мотоцикла, госпитализация ему не потребовалась», – рассказали в ведомстве.
Туриста привлекли к административной ответственности по статьям о выезде на встречную полосу и нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью средней тяжести.
21:04:14 25-07-2025
Вот и вся разница, между легендарным УАЗом и каким-то там мотоциклом
23:05:38 25-07-2025
Гость (21:04:14 25-07-2025) Вот и вся разница, между легендарным УАЗом и каким-то там мо... У них Харли легенда, но он бы ещё в Камаз с лопатой всёкся)
16:50:57 26-07-2025
гость (23:05:38 25-07-2025) У них Харли легенда, но он бы ещё в Камаз с лопатой всёкся)... В Сибири УАЗ легенда.
23:42:50 26-07-2025
Musik (16:50:57 26-07-2025) В Сибири УАЗ легенда. ... И Камаз
21:29:08 25-07-2025
понять и простить
23:03:35 25-07-2025
Александр (21:29:08 25-07-2025) понять и простить... и переехать К-701
04:10:32 26-07-2025
гады, когда вы все перехрустите, бессовестные. что ни моцик - то нарушитель!!