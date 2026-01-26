В Индии обезьяна украла новорожденную девочку из рук матери и бросила ее в колодец

Соседи спустили в колодец ведро и смогли достать девочку

В индийской деревне обезьяна выхватила новорожденную девочку из рук матери и сбросила ее в глубокий колодец. Инцидент произошел в округе Джанджгир-Чампа штата Чхаттисгарх, сообщает Times of India.

По данным издания, женщина находилась с младенцем на крыльце дома, когда рядом появилась стая из четырех-пяти обезьян. В какой-то момент одна из них внезапно схватила малышку и забралась на крышу. Родственники попытались отпугнуть приматов, стали кричать и запускать петарды, однако это лишь напугало животное. В результате обезьяна сбросила ребенка в открытый колодец.

На помощь пришли соседи. Они спустили в колодец ведро и смогли достать девочку, которая к этому моменту успела наглотаться воды. Ребенка удалось реанимировать. Отец девочки Арвинд Ратхоре, находившийся во время происшествия на работе, предположил, что подгузник помог его дочери удержаться на поверхности воды.

Сначала пострадавшую доставили в районную больницу, после чего перевели в отделение интенсивной терапии частной клиники. По словам врачей, состояние новорожденной постепенно улучшается.

