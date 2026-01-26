НОВОСТИПроисшествия

В Индии обезьяна украла новорожденную девочку из рук матери и бросила ее в колодец

Соседи спустили в колодец ведро и смогли достать девочку

26 января 2026, 11:30, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru
В индийской деревне обезьяна выхватила новорожденную девочку из рук матери и сбросила ее в глубокий колодец. Инцидент произошел в округе Джанджгир-Чампа штата Чхаттисгарх, сообщает Times of India.

По данным издания, женщина находилась с младенцем на крыльце дома, когда рядом появилась стая из четырех-пяти обезьян. В какой-то момент одна из них внезапно схватила малышку и забралась на крышу. Родственники попытались отпугнуть приматов, стали кричать и запускать петарды, однако это лишь напугало животное. В результате обезьяна сбросила ребенка в открытый колодец.

На помощь пришли соседи. Они спустили в колодец ведро и смогли достать девочку, которая к этому моменту успела наглотаться воды. Ребенка удалось реанимировать. Отец девочки Арвинд Ратхоре, находившийся во время происшествия на работе, предположил, что подгузник помог его дочери удержаться на поверхности воды.

Сначала пострадавшую доставили в районную больницу, после чего перевели в отделение интенсивной терапии частной клиники. По словам врачей, состояние новорожденной постепенно улучшается.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:37:27 26-01-2026

из обезьян отличный суп получается
непуганые видать приходят. Где охотники?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:08:28 26-01-2026

Гость (13:37:27 26-01-2026) из обезьян отличный суп получаетсянепуганые видать прихо... голодаете или просто извращенные кулинарные пристрастия?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:39 26-01-2026

а еще из обезьян офигительное блюдо готовят в южном китае
засовывают голову пойманной обезьяны в дырку на столе привязывают и пилокой отпиливают череп
перчат там солят приправами поливают и дают ложку с вилкой - ешь из ее головы как из тарелки
это блюдо как рыба фугу но стоит дофига и оно не для слабонервных

  -5 Нравится
Ответить
