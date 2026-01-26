Жертвам подмены детей в роддоме отказали в возмещении 30 млн рублей из-за законов СССР

Последствия ошибки семьи осознали лишь спустя десятилетия

Суды отказали семьям, пострадавшим от подмены детей в роддоме в конце советской эпохи, во взыскании компенсации в размере 30 миллионов рублей, сославшись на пробелы в законодательстве СССР. Речь идет об ошибке, допущенной в 1989 году в Лесозаводске, последствия которой семьи осознали лишь спустя десятилетия.

В палате тогда находились Наталья Степанова и Галина Москалькова, родившие в один день. Врачи принесли им младенцев с одинаковыми бирками, на которых значилась одна фамилия. Медперсонал заверил женщин, что ошибка устранена и дети переданы матерям правильно. Однако сомнения у Натальи Степановой не исчезли. Со временем она стала замечать, что сын Сергей внешне и по другим признакам не похож ни на нее, ни на мужа. Когда мужчине исполнилось 34 года, семья решилась на ДНК-тест, который показал нулевую степень родства. Выяснилось, что их биологическим сыном является Андрей Москальков.

После обнародования результатов экспертизы у одного из участников истории развилось "расстройство адаптации", из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни. Уже три года обе семьи пытаются добиться компенсации, требуя взыскать с Минфина, Минздрава и региональных властей 30 миллионов рублей. По делу проходят десять пострадавших – Сергей, Андрей и еще восемь их родственников, заявивших о моральном вреде, из-за того что долгие годы жили с неродными людьми.

Однако суды первой и последующих инстанций отказали в удовлетворении иска. В решениях указано, что советское законодательство не предусматривало компенсации морального вреда в современном понимании, а потому действующие нормы права не могут быть применены к событиям 1989 года. Семьи считают такой подход несправедливым, поскольку реальный вред был осознан лишь спустя десятилетия.

Адвокат пострадавших Александр Зорин настаивает, что моральный вред возник не в момент подмены, а тогда, когда истина стала известна.

«Моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания, то есть в 2023–2024 годах, когда законодательство РФ уже давно защищает достоинство личности. Создаваемый судами прецедент оставляет без защиты целое поколение людей, пострадавших от ошибок советской системы. Россия должна иметь мужество отвечать за медицинские ошибки прошлых лет, особенно когда его жертвы живы и стучатся в двери судов», – заявил он.

Кассационная инстанция также отказалась отменять решения нижестоящих судов. В настоящее время семьи намерены обратиться в Верховный суд, а затем – в Конституционный суд России. По их словам, цель заключается не только в получении компенсации, но и в изменении правоприменительной практики по подобным делам.

