Жертвам подмены детей в роддоме отказали в возмещении 30 млн рублей из-за законов СССР
Последствия ошибки семьи осознали лишь спустя десятилетия
26 января 2026, 13:30, ИА Амител
Суды отказали семьям, пострадавшим от подмены детей в роддоме в конце советской эпохи, во взыскании компенсации в размере 30 миллионов рублей, сославшись на пробелы в законодательстве СССР. Речь идет об ошибке, допущенной в 1989 году в Лесозаводске, последствия которой семьи осознали лишь спустя десятилетия.
В палате тогда находились Наталья Степанова и Галина Москалькова, родившие в один день. Врачи принесли им младенцев с одинаковыми бирками, на которых значилась одна фамилия. Медперсонал заверил женщин, что ошибка устранена и дети переданы матерям правильно. Однако сомнения у Натальи Степановой не исчезли. Со временем она стала замечать, что сын Сергей внешне и по другим признакам не похож ни на нее, ни на мужа. Когда мужчине исполнилось 34 года, семья решилась на ДНК-тест, который показал нулевую степень родства. Выяснилось, что их биологическим сыном является Андрей Москальков.
После обнародования результатов экспертизы у одного из участников истории развилось "расстройство адаптации", из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни. Уже три года обе семьи пытаются добиться компенсации, требуя взыскать с Минфина, Минздрава и региональных властей 30 миллионов рублей. По делу проходят десять пострадавших – Сергей, Андрей и еще восемь их родственников, заявивших о моральном вреде, из-за того что долгие годы жили с неродными людьми.
Однако суды первой и последующих инстанций отказали в удовлетворении иска. В решениях указано, что советское законодательство не предусматривало компенсации морального вреда в современном понимании, а потому действующие нормы права не могут быть применены к событиям 1989 года. Семьи считают такой подход несправедливым, поскольку реальный вред был осознан лишь спустя десятилетия.
Адвокат пострадавших Александр Зорин настаивает, что моральный вред возник не в момент подмены, а тогда, когда истина стала известна.
«Моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания, то есть в 2023–2024 годах, когда законодательство РФ уже давно защищает достоинство личности. Создаваемый судами прецедент оставляет без защиты целое поколение людей, пострадавших от ошибок советской системы. Россия должна иметь мужество отвечать за медицинские ошибки прошлых лет, особенно когда его жертвы живы и стучатся в двери судов», – заявил он.
Кассационная инстанция также отказалась отменять решения нижестоящих судов. В настоящее время семьи намерены обратиться в Верховный суд, а затем – в Конституционный суд России. По их словам, цель заключается не только в получении компенсации, но и в изменении правоприменительной практики по подобным делам.
13:37:24 26-01-2026
это называется вертикальная и горизонтальная врачебная круговая порука.
они знают, что если за них по нормалному взяться, то их место на калыме с киркой
13:41:59 26-01-2026
Особенно порадовало: "целое поколение людей, пострадавших от ошибок советской системы".
19:13:59 26-01-2026
Гость (13:41:59 26-01-2026) Особенно порадовало: "целое поколение людей, пострадавших от ошибок советской системыДа, это идёт сразу за медицинской ошибкой, хотя к медицине и советам одинаково не близко, банальное разгильдяйство принеси/подай персонала.
Пусть дружат семьями, на первый канал для начала всех вместе пригласить, короткие популярность и всеобщее внимание им в помощь ... хотя деньги тоже не плохо)
13:48:44 26-01-2026
ну это только кровно мстить персоналу зарвавшемуся без судов и следствиев...
14:04:00 26-01-2026
Самое лучшее советское бесплатное здравоохранение.
14:31:31 26-01-2026
Выростили детей так они уже давно стали родными. Денег надо. Вот и задвигались. Можно подумать что в рф не могут перепутать младенцев. Это человеческий фактор , а не система или строй
14:32:31 26-01-2026
неужели за 30+ лет дети так и не стали родными?
что за формулировка "долгие годы жили с неродными людьми"?
вообще как может в голову прийти сдавать тест ДНК с ребенком, которого ты выкормила и вырастила? только если ради денег, но я сейчас вообще ничему не удивляюсь. некоторые люди, ради денег, что угодно смогут сделать.
конечно, ситуация так себе и я ни в коем случае, не оправдываю того, по чьей вине это произошло, но спустя столько лет ломать жизни своих же детей... ну такое.
правильно им суд отказал.
15:02:24 26-01-2026
Ладно, перетопчутся. Радуйтесь, что все живы и здоровы, общайтесь семьями, вы теперь не чужие друг другу. Просто бабок очень хочется срубить, это понятно. Но я, к примеру, не хочу вам платить за чужие ошибки.
15:15:49 26-01-2026
какая жестокость по отношению к собственным детям, даже приемных берегут от "правды"
16:08:47 26-01-2026
Да, что ж такое. Опять коммунисты во всем виноваты. То трубы не вечные закапывали, теперь вот выясняется, что детей подменяли.
17:12:31 26-01-2026
Медики за свои "творения" должны отвечать личными карманами. Вместе со своими министерствами и министрами. Но безответственность у них беспредельная. И убьют своей халатностью или некомпетентностью и тоже не отвечают.
23:02:35 26-01-2026
Гость (17:12:31 26-01-2026) Медики за свои "творения" должны отвечать личными карманами... Как платят, так и работают, а денежным мешком распоряжается кто?
01:12:48 27-01-2026
Гость (17:12:31 26-01-2026) Медики за свои "творения" должны отвечать личными карманами... Здесь нет медицинской ошибки.
Тот безалаберный персонал своих детей чаще тоже ни в грош не ценит, поэтому двигают каталки и вешают бирки, у квалифицированных специалистов другие задачи