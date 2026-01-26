НОВОСТИОбщество

В России могут расширить палитру автомобильных номеров, добавив зеленый и бирюзовый цвета

Введение дополнительных оттенков упростит работу сотрудников Госавтоинспекции

26 января 2026, 13:45, ИА Амител

Автомобили на дорогах Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобили на дорогах Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России рассматривается возможность расширения палитры цветных автомобильных номеров за счет введения зеленых и бирюзовых табличек. С такой инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направив соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает Shot.

В обращении отмечается, что практика использования цветных номерных знаков для разных категорий транспорта широко применяется в мире, в том числе в Китае и Белоруссии, и позволяет быстрее идентифицировать тип автомобиля на дороге. Аналогичный подход предлагается внедрить и в России, дополнив действующую систему, где уже используются красные номера для дипломатического транспорта, синие – для полиции, желтые – для такси и черные – для военной техники.

Согласно предложению, зеленые номера планируется выдавать владельцам электрических автомобилей, а бирюзовые – беспилотных машин, которые в перспективе будут появляться на российских дорогах. Инициаторы считают, что введение дополнительных цветов упростит работу сотрудников Госавтоинспекции и положительно скажется на уровне безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в регионах России прекращена выдача и перерегистрация автомобильных номеров серии "ЕКХ". По информации из подразделений ГИБДД, такие госномера больше не закрепляют за новыми транспортными средствами, а при смене автомобиля у владельца их фактически изымают.

Автомобиль с иностранными номерами / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Разрешено ли ездить в России на автомобиле с иностранными номерами и кому грозят штрафы

Водители, которые хотят приобрести автомобиль за границей, а также иностранцы, въезжающие в Россию, должны знать о некоторых ограничениях
НОВОСТИОбщество

Авто

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

13:54:47 26-01-2026

Беспилотникам голубые номера выдавайте. Хотя могу с синими путать... Хотя как их спутаешь...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:56 26-01-2026

Розовенькие для девочек и голубые для обочичников

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:33 26-01-2026

вообще-то желтые номера - это юр.лица, а не такси....

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:33 26-01-2026

Гость (13:57:33 26-01-2026) вообще-то желтые номера - это юр.лица, а не такси....... Откуда такой бред?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:18 26-01-2026

Гость (14:58:33 26-01-2026) Откуда такой бред?... Частичный бред. Желтые номера это пассажироперевозящий транспорт. Такси, автобусы, школьные газели и т.п. Как правило они оформлены на юрлицо. А на "такси" максим яндекс и им подобных желтые номера вряд ли увидешь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:26:58 26-01-2026

Гость (15:03:18 26-01-2026) Частичный бред. Желтые номера это пассажироперевозящий транс... Так Максим это и не такси а сервис чего-то там ... чтоб можно любые ведра пользовать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:14 26-01-2026

гость (21:26:58 26-01-2026) Так Максим это и не такси а сервис чего-то там ... чтоб можн... Поэтому я и закавычил "Максим/Яндекс и т.п."...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:35 26-01-2026

Нет, предлагаю красные номера для дипломатического транспорта из европейских стран заменить на голубые.)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:07 26-01-2026

радужные добавьте для обочников

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:52 26-01-2026

Развели содомию...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров