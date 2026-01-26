В России могут расширить палитру автомобильных номеров, добавив зеленый и бирюзовый цвета

Введение дополнительных оттенков упростит работу сотрудников Госавтоинспекции

26 января 2026, 13:45, ИА Амител

Автомобили на дорогах Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России рассматривается возможность расширения палитры цветных автомобильных номеров за счет введения зеленых и бирюзовых табличек. С такой инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направив соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает Shot.

В обращении отмечается, что практика использования цветных номерных знаков для разных категорий транспорта широко применяется в мире, в том числе в Китае и Белоруссии, и позволяет быстрее идентифицировать тип автомобиля на дороге. Аналогичный подход предлагается внедрить и в России, дополнив действующую систему, где уже используются красные номера для дипломатического транспорта, синие – для полиции, желтые – для такси и черные – для военной техники.

Согласно предложению, зеленые номера планируется выдавать владельцам электрических автомобилей, а бирюзовые – беспилотных машин, которые в перспективе будут появляться на российских дорогах. Инициаторы считают, что введение дополнительных цветов упростит работу сотрудников Госавтоинспекции и положительно скажется на уровне безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в регионах России прекращена выдача и перерегистрация автомобильных номеров серии "ЕКХ". По информации из подразделений ГИБДД, такие госномера больше не закрепляют за новыми транспортными средствами, а при смене автомобиля у владельца их фактически изымают.