В России могут расширить палитру автомобильных номеров, добавив зеленый и бирюзовый цвета
Введение дополнительных оттенков упростит работу сотрудников Госавтоинспекции
26 января 2026, 13:45, ИА Амител
В России рассматривается возможность расширения палитры цветных автомобильных номеров за счет введения зеленых и бирюзовых табличек. С такой инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направив соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает Shot.
В обращении отмечается, что практика использования цветных номерных знаков для разных категорий транспорта широко применяется в мире, в том числе в Китае и Белоруссии, и позволяет быстрее идентифицировать тип автомобиля на дороге. Аналогичный подход предлагается внедрить и в России, дополнив действующую систему, где уже используются красные номера для дипломатического транспорта, синие – для полиции, желтые – для такси и черные – для военной техники.
Согласно предложению, зеленые номера планируется выдавать владельцам электрических автомобилей, а бирюзовые – беспилотных машин, которые в перспективе будут появляться на российских дорогах. Инициаторы считают, что введение дополнительных цветов упростит работу сотрудников Госавтоинспекции и положительно скажется на уровне безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в регионах России прекращена выдача и перерегистрация автомобильных номеров серии "ЕКХ". По информации из подразделений ГИБДД, такие госномера больше не закрепляют за новыми транспортными средствами, а при смене автомобиля у владельца их фактически изымают.
13:54:47 26-01-2026
Беспилотникам голубые номера выдавайте. Хотя могу с синими путать... Хотя как их спутаешь...
13:56:56 26-01-2026
Розовенькие для девочек и голубые для обочичников
13:57:33 26-01-2026
вообще-то желтые номера - это юр.лица, а не такси....
14:58:33 26-01-2026
Гость (13:57:33 26-01-2026) вообще-то желтые номера - это юр.лица, а не такси....... Откуда такой бред?
15:03:18 26-01-2026
Гость (14:58:33 26-01-2026) Откуда такой бред?... Частичный бред. Желтые номера это пассажироперевозящий транспорт. Такси, автобусы, школьные газели и т.п. Как правило они оформлены на юрлицо. А на "такси" максим яндекс и им подобных желтые номера вряд ли увидешь.
21:26:58 26-01-2026
Гость (15:03:18 26-01-2026) Частичный бред. Желтые номера это пассажироперевозящий транс... Так Максим это и не такси а сервис чего-то там ... чтоб можно любые ведра пользовать.
21:40:14 26-01-2026
гость (21:26:58 26-01-2026) Так Максим это и не такси а сервис чего-то там ... чтоб можн... Поэтому я и закавычил "Максим/Яндекс и т.п."...
14:47:35 26-01-2026
Нет, предлагаю красные номера для дипломатического транспорта из европейских стран заменить на голубые.)))
14:52:07 26-01-2026
радужные добавьте для обочников
20:24:52 26-01-2026
Развели содомию...