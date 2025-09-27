Две легковушки столкнулись на алтайской трассе. Есть погибший

Один из водителей скончался в больнице

27 сентября в Алтайском крае произошла смертельная автомобильная авария. На трассе в Первомайском районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию края.

По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, ехал из села Фирсово в направлении села Бобровка. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Galant с прицепом "Спутник-850701". За рулем легковушки был 54-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21074 скончался в больнице. Водитель Mitsubishi и 50-летняя пассажирка получили травмы.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.