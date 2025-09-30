Движение по Чуйскому тракту в Алтайском крае ограничат 30 сентября

В Госавтоинспекции отметили, что маршрут и время проведения мероприятий могут быть скорректированы

30 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Автомобиль ГАИ в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 30 сентября будут введены временные ограничения движения на участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт". Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

График ограничений:

с 19:00 до 21:00 30 сентября 2025 года движение транспорта будет временно ограничено на участке н.п. Украинский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Косиха – н.п. Плотниково.

В Госавтоинспекции отметили, что маршрут и время проведения мероприятий могут быть скорректированы. Участников дорожного движения просят заранее планировать пути объезда и соблюдать требования временных дорожных знаков.