В Барнауле с 12 сентября ограничат движение по улице Интернациональной

Проезд будет закрыт в связи с работами по устройству тепловой сети

10 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с работами по устройству тепловой сети на улице Интернациональной в период с 20:00 12 сентября до 04:00 13 октября будет введено временное ограничение движения транспорта, сообщает официальный сайт администрации.

Оно затронет нечетную сторону улицы на участке от дома № 79 до проспекта Социалистического.

Ограничение движение по Интернациональной улице / Фото: Администрация Барнаула

На время работ на данном участке будет организовано одностороннее движение. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.