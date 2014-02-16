Двое пьяниц побили московских полицейских прямо в отделении

16 февраля 2014, 06:44, ИА Амител

Двое пьяных мужчин, задержанных полицейскими в Москве, устроили драку в отделе полиции, побив стражей порядка. ЧП случилось, как только дебоширов освободили от наручников, - передает newsru.com.

Нетрезвых граждан задержали в пятницу утром около дома 4 строение 7 по улице Милашенкова, сообщает пресс-служба столичного главка МВД . "Двое полицейских заметили двоих мужчин с признаками алкогольного опьянения, которые вели себя вызывающе и приставали к гражданам. На требование предъявить документы мужчины ответили отказом и стали выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов", - цитирует сообщение "Интерфакс" .

По его словам, при попытке препроводить их к служебной машине задержанные оказали активное физическое сопротивление, из-за чего полицейским пришлось надеть на них наручники.

Когда в отделении с задержанных наручники сняли, один из них - 28-летний житель Ставропольского края - руками начал бить по голове и туловищу одного из полицейских, оторвал ему погон на форменной одежде. Его пришлось снова заковать в наручники, но он продолжил брыкаться ногами. Досталось и 24-летней сотруднице полиции, которая также участвовала в задержании.

Второй задержанный, 24-летний москвич, также вел себя агрессивно, бросался на сотрудников полиции, высказывал угрозы в их адрес, выражался нецензурной бранью и угрожал проблемами по службе.

Задержанные были привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".