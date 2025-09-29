Стоимость квадратного метра некоторых вариантов превышает 200 тыс. рублей

29 сентября 2025, 13:05, ИА Амител

Квартира / Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

Средняя цена квадратного метра вторичных квартир в Барнауле – 126,1 тыс. рублей. Такие данные приводит портал "Мир квартир". Однако на рынке недвижимости города встречаются варианты, стоимость "квадрата" в которых в разы выше средних значений. Amic.ru собрал топ-5 самых дорогих квартир Барнаула.

С "благоприятным микроклиматом"

Квартира в ЖК "Анастасия" / Фото: Avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 200 "квадратов" продают в ЖК "Анастасия" в центре города. Ремонт, как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, выполнен с использованием импортных материалов, привезенных на заказ.

«Светлые и просторные комнаты спроектированы под свои задачи. Планировка в современном стиле: кухня площадью 19,3 кв. м, зона столовой площадью 24,9 "квадратов" с выходом на лоджию, где открывается шикарный вид на город, гостиная 41,1 "квадрат", две мастер-спальни с собственными гардеробными, детская комната, санузел с душевой зоной, ванная комната с душевой, а также постирочная. В квартире очень благоприятный микроклимат, за счет того, что все помещения большие», – указано в объявлении.

Цена объекта – 35 млн рублей (174,6 тыс. рублей за квадратный метр).

"Четырешка" с винным шкафом

Квартира на ул. Пролетарской, 160 / Фото: Avito.ru

Четырехкомнатную квартиру 120 "квадратов" продают в доме на ул. Пролетарской, 160. В описании к объявлению указано, что планировка включает три спальных комнаты (в том числе одна мастер-спальня с ванной комнатой), две гардеробных, три санузла, две лоджии, гостиная и кухня.

«Квартира сделана по проекту: правое и левое крыло, где тихие зоны спальных комнат отделены коридором от кухни-гостиной. Весь ремонт сделан очень качественно, никаких обоев, все идеально выполнено под покраску, межкомнатные двери установлены до потолка. Кухня – производство Германия, столешница и фартук из натурального камня. Вся техника Nеff – посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, винный шкаф. Теплые полы», – отмечено в описании объекта.

Стоимость квартиры – 35,5 млн рублей (295,8 тыс. рублей за квадратный метр).

Для большой семьи

Квартира в ЖК на ул. Интернациональной, 95 / Фото: Avito.ru

Квартиру с шестью комнатами можно приобрести на ул. Интернациональной, 95. Планировка включает большую гостиную, родительскую спальню, две детских комнаты, гостевую спальню, три санузла и гардеробную.

Цена квартиры – 37 млн рублей (145,6 тыс. рублей за квадратный метр).

В ЖК с фонтаном

Квартира в ЖК на Змеиногорском тракте, 71а / Фото: Avito.ru

В комплексе на Змеиногорском тракте, 71а, на продажу выставили четырехкомнатную квартиру площадью 190 "квадратов". В объявлении указано, что объект расположен на втором этаже многоквартирного дома, высота потолков в квартире – три метра.

«Просторная планировка: кухня 17 квадратных метров, гостиная 43 "квадрата", кабинет, две спальни по 22 и 19 "квадратов". Панорамные окна. В квартире сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха, установлены пять кондиционеров», – указано в объявлении.

ЖК расположен в окружении бора, есть парковая зона с фонтанами, детская плoщaдка, беcедки c зоной барбекю.

Стоимость объекта – 38,5 млн рублей (202,6 тыс. рублей за "квадрат").

Двухэтажная квартира

Квартира в ЖК на ул. Никитина, 88 / Фото: Avito.ru

В доме на ул. Никитина, 88, продают пятикомнатную квартиру в двух уровнях. Площадь объекта – 227,1 кв. м.

«В каждой спальне eсть cвoя гаpдеpoбная, в квартире – три большиx лоджии и один балкон. Шикapный вид из окнa на уxожeнный сад с вeковыми eлями. Выпoлнен кaпитальный дизaйнepcкий peмoнт с полнoй зaменой всей электрики, сантехники и отопления. Cистемa кондициониpовaния и вeнтиляции. Остается вся мебель. Также во дворе капитальный гараж с автоматическими воротами и погреб. Вы получаете все возможности загородного коттеджа в благоустроенной квартире в центре города», – отмечено в объявлении.

Стоимость лота – 43,5 млн рублей (191,5 тыс. рублей за "квадрат").