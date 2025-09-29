Двухэтажная и с винным шкафом: топ-5 самых дорогих квартир Барнаула
Стоимость квадратного метра некоторых вариантов превышает 200 тыс. рублей
29 сентября 2025, 13:05, ИА Амител
Средняя цена квадратного метра вторичных квартир в Барнауле – 126,1 тыс. рублей. Такие данные приводит портал "Мир квартир". Однако на рынке недвижимости города встречаются варианты, стоимость "квадрата" в которых в разы выше средних значений. Amic.ru собрал топ-5 самых дорогих квартир Барнаула.
С "благоприятным микроклиматом"
Пятикомнатную квартиру площадью 200 "квадратов" продают в ЖК "Анастасия" в центре города. Ремонт, как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, выполнен с использованием импортных материалов, привезенных на заказ.
«Светлые и просторные комнаты спроектированы под свои задачи. Планировка в современном стиле: кухня площадью 19,3 кв. м, зона столовой площадью 24,9 "квадратов" с выходом на лоджию, где открывается шикарный вид на город, гостиная 41,1 "квадрат", две мастер-спальни с собственными гардеробными, детская комната, санузел с душевой зоной, ванная комната с душевой, а также постирочная. В квартире очень благоприятный микроклимат, за счет того, что все помещения большие», – указано в объявлении.
Цена объекта – 35 млн рублей (174,6 тыс. рублей за квадратный метр).
"Четырешка" с винным шкафом
Четырехкомнатную квартиру 120 "квадратов" продают в доме на ул. Пролетарской, 160. В описании к объявлению указано, что планировка включает три спальных комнаты (в том числе одна мастер-спальня с ванной комнатой), две гардеробных, три санузла, две лоджии, гостиная и кухня.
«Квартира сделана по проекту: правое и левое крыло, где тихие зоны спальных комнат отделены коридором от кухни-гостиной. Весь ремонт сделан очень качественно, никаких обоев, все идеально выполнено под покраску, межкомнатные двери установлены до потолка. Кухня – производство Германия, столешница и фартук из натурального камня. Вся техника Nеff – посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, винный шкаф. Теплые полы», – отмечено в описании объекта.
Стоимость квартиры – 35,5 млн рублей (295,8 тыс. рублей за квадратный метр).
Для большой семьи
Квартира в ЖК на ул. Интернациональной, 95 / Фото: Avito.ru
Квартиру с шестью комнатами можно приобрести на ул. Интернациональной, 95. Планировка включает большую гостиную, родительскую спальню, две детских комнаты, гостевую спальню, три санузла и гардеробную.
Цена квартиры – 37 млн рублей (145,6 тыс. рублей за квадратный метр).
В ЖК с фонтаном
В комплексе на Змеиногорском тракте, 71а, на продажу выставили четырехкомнатную квартиру площадью 190 "квадратов". В объявлении указано, что объект расположен на втором этаже многоквартирного дома, высота потолков в квартире – три метра.
«Просторная планировка: кухня 17 квадратных метров, гостиная 43 "квадрата", кабинет, две спальни по 22 и 19 "квадратов". Панорамные окна. В квартире сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха, установлены пять кондиционеров», – указано в объявлении.
ЖК расположен в окружении бора, есть парковая зона с фонтанами, детская плoщaдка, беcедки c зоной барбекю.
Стоимость объекта – 38,5 млн рублей (202,6 тыс. рублей за "квадрат").
Двухэтажная квартира
В доме на ул. Никитина, 88, продают пятикомнатную квартиру в двух уровнях. Площадь объекта – 227,1 кв. м.
«В каждой спальне eсть cвoя гаpдеpoбная, в квартире – три большиx лоджии и один балкон. Шикapный вид из окнa на уxожeнный сад с вeковыми eлями. Выпoлнен кaпитальный дизaйнepcкий peмoнт с полнoй зaменой всей электрики, сантехники и отопления. Cистемa кондициониpовaния и вeнтиляции. Остается вся мебель. Также во дворе капитальный гараж с автоматическими воротами и погреб. Вы получаете все возможности загородного коттеджа в благоустроенной квартире в центре города», – отмечено в объявлении.
Стоимость лота – 43,5 млн рублей (191,5 тыс. рублей за "квадрат").
13:10:02 29-09-2025
квартиры - классные, спорить здесь не о чем.
но за такие деньги я бы лучше детей в сша выучил
13:21:44 29-09-2025
Гость (13:10:02 29-09-2025) квартиры - классные, спорить здесь не о чем.но за такие ... у некоторых потолки низкие. пластик беспонтовый. люстры все на помойку. про режим охраны и допуска не говорится, ни одной с зимним садом.
до-ремонтировать...
но это терпимо, таджыки сделают.
13:14:26 29-09-2025
на никитке 88 - ничего так, смотрится. и не дорого.
это супротив управы архитектуры?
13:35:04 29-09-2025
Это в довершение к доступной ипотеке и разрыву достатка при средней в 40 т. зарплате
13:35:43 29-09-2025
Я купил бы,если б были стелажи с книгами до потолка.
13:55:43 29-09-2025
ремонты старые. почему то такие кухни отгроханы, а столовые не выражены и не отделены. как я должна обедать с семьй если тут же кухарка вертится на кухне и это все мне видно?? кухня - утилитарное помещение, там кухарка и ее помощница находятся, когда семья принимает пищу. Для такого сегмента крайне неверное распределение помещений. Хоть бы перегородку поставили ...
14:25:55 29-09-2025
Гость (13:55:43 29-09-2025)а столовые не выражены и не отделены.. Да.. именно это и меня останавливает от данной покупки )))
14:33:40 29-09-2025
Вот мастер-спальни только и не хватает ))) А может и удобно, в одном углу верстак, в другом стол с компом, а по центру кровать )))
14:42:03 29-09-2025
Деньги есть, вкуса нет
14:51:15 29-09-2025
Дешевка, брать не буду...........)))
У меня столько денег, что не знаю, куда вложить.
14:59:40 29-09-2025
Гость (14:51:15 29-09-2025) Дешевка, брать не буду...........)))У меня столько денег... У родителей полтинник стрельни и в пивас вложи.
16:02:23 29-09-2025
Гость (14:59:40 29-09-2025) У родителей полтинник стрельни и в пивас вложи.... инвестиции в себя - самые выгодные.
мы же живем чтобы быть счастливыми, а не ради этих квадратных метров в кубе, так же?