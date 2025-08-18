"Единая Россия" объявила конкурс, где лучших депутатов выберут жители

Наиболее эффективные практики работы с населением распространят в других регионах

18 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Партия "Единая Россия" / Фото: amic.ru

В 2025 году, который "Единая Россия" назвала Годом муниципального депутата, партия организовала конкурс для представителей местной власти. Главная цель – выявить наиболее удачные практики взаимодействия с населением и распространить этот опыт.

К участию приглашают депутатов сельских поселений, городов и районов тех регионов, где в единый день голосования в текущем году выборов не будет.

«Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно», – отметил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

Подать заявки можно на официальном сайте до 31 августа 2025 года. Победителей определят жители с 23 сентября по 15 октября в ходе открытого голосования на той же платформе. Самые успешные проекты получат рекомендации к внедрению в других муниципалитетах.

По словам политолога Павла Данилина, конкурс – рабочий инструмент для обмена опытом. Сочетание выдвижения депутатов самими жителями и последующего открытого голосования позволяет определить наиболее востребованные и эффективные практики взаимодействия и решения проблем. Такой подход, подчеркнул эксперт, – не просто форма оценки, а способ реального внедрения рабочих инструментов.

Авторы лучших инициатив получат возможность представить их на окружных и федеральных форумах.