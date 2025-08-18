"Единая Россия" объявила конкурс, где лучших депутатов выберут жители
Наиболее эффективные практики работы с населением распространят в других регионах
18 августа 2025, 16:00, ИА Амител
В 2025 году, который "Единая Россия" назвала Годом муниципального депутата, партия организовала конкурс для представителей местной власти. Главная цель – выявить наиболее удачные практики взаимодействия с населением и распространить этот опыт.
К участию приглашают депутатов сельских поселений, городов и районов тех регионов, где в единый день голосования в текущем году выборов не будет.
«Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно», – отметил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.
Подать заявки можно на официальном сайте до 31 августа 2025 года. Победителей определят жители с 23 сентября по 15 октября в ходе открытого голосования на той же платформе. Самые успешные проекты получат рекомендации к внедрению в других муниципалитетах.
По словам политолога Павла Данилина, конкурс – рабочий инструмент для обмена опытом. Сочетание выдвижения депутатов самими жителями и последующего открытого голосования позволяет определить наиболее востребованные и эффективные практики взаимодействия и решения проблем. Такой подход, подчеркнул эксперт, – не просто форма оценки, а способ реального внедрения рабочих инструментов.
Авторы лучших инициатив получат возможность представить их на окружных и федеральных форумах.
18:30:55 18-08-2025
Предлагаю идею получше - население выбирает самых худших депутатов. Их лишают членства ЕР, бреют на лысо и выгуливают по главной улице под крики "Позор!"
18:46:43 18-08-2025
"В Год муниципального депутата это особенно важно», – отметил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев." ------ Чуть пищеварение себе не испортил, прочитав этот опус... От "пурги" Пескова народ меньше страдает, чем от "выбранных"...
19:36:05 18-08-2025
т.е. они уже сами признают официально что в депутаты попадают не потому что их народ избрал...!?
Казырно!...
20:06:23 18-08-2025
Этот "конкурс" называется "выборы".
😁
Блин, совсем уже под горку мозгами поехали...
23:25:32 18-08-2025
Эй!
Вот мы депутаты!
А вы чернь!..
Ну-ка скажите, кто из нас лучше!?...
23:45:37 18-08-2025
Народные выборы закончились с Евдокимовым
16:46:10 20-08-2025
Гость (23:45:37 18-08-2025) Народные выборы закончились с Евдокимовым... красные рожи кончились?