Единовременную выплату получат чернобыльцы Алтайского края

Финансировать выплату будут за счет краевого бюджета

15 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил единовременную выплату для жителей региона, пострадавших от радиационного воздействия вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер выплаты составит 5 тысяч рублей. Мера приурочена к 40-летию со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая считается одной из самых масштабных техногенных трагедий в истории человечества. Финансирование предусмотрено за счет средств краевого бюджета.

Организацию предоставления выплаты поручено осуществлять Министерству социальной защиты Алтайского края. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.