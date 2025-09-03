НОВОСТИКультура

Екатерина Мизулина потребовала у Генпрокуратуры проверить концерт Егора Крида в Москве

В ответ Егор Крид напомнил Мизулиной, что она увела SHAMAN из семьи в Год семьи

03 сентября 2025, 13:18, ИА Амител

Концерт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Концерт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

После концерта Егора Крида в московских "Лужниках" разгорелся скандал, в который оказались втянуты и певец, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стали жалобы родителей. Они привели детей на выступление с маркировкой "12+" и заявили, что были шокированы количеством полуобнаженных танцовщиц и откровенными номерами. Мамы и папы ожидали семейного шоу, а увиденное назвали "неприемлемым для детей".

Мизулина выступила с жестким заявлением, охарактеризовав шоу как "голую вечеринку" и заявив, что подобное в условиях спецоперации недопустимо на центральных площадках страны. Она подчеркнула, что собирается направить обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить певца по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

«В ответ Егор Крид напомнил Мизулиной, что она увела SHAMAN из семьи в Год семьи», – пишет Telegram-канал.

Певец упрекнул Мизулину в том, что именно она своим поступком подорвала семейные ценности, а их первый поцелуй в школе, по словам Крида, выглядел "наигранным" и произошел на глазах у детей, чем, как выразился артист, нанесло больший ущерб психике школьников, чем его концерт.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире.

Екатерина Мизулина / Фото: vk.com/kmizulina

Сторонники блогера Гасанова угрожают "взорвать" офис Екатерины Мизулиной

Накануне между бизнес-коучем и главой Лиги безопасного интернета разгорелся конфликт
Комментарии


Гость

13:50:00 03-09-2025

Куда катится этот мир...

  


Гость

13:59:42 03-09-2025

Полностью согласна с Кридом. Это какие мозга надо иметь, чтобы в школе напоказ целоваться? А если бы так поступили сами школьники? Как бы отреагировали учителя?

  


Гость

14:28:24 03-09-2025

Лучше пусть проверяет надевает ли Шаман перед концертом трусы!

  


Элен без ребят

14:40:59 03-09-2025

молодец, Егорка, не полез в карман за словом 😂

  


Мусик

15:29:04 03-09-2025

богемоты.

  


Гость

16:31:00 03-09-2025

А она SHAMAN увела из семьи или Дронова? Она с кем тарыбарится?

  


Гость

17:45:18 03-09-2025

ылитенка как в голодных играх, которую мы, собственно, и заслужили.
пысы лично у меня к Криду вообще никаких вопросов нет

  

