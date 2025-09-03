Екатерина Мизулина потребовала у Генпрокуратуры проверить концерт Егора Крида в Москве
В ответ Егор Крид напомнил Мизулиной, что она увела SHAMAN из семьи в Год семьи
03 сентября 2025, 13:18, ИА Амител
После концерта Егора Крида в московских "Лужниках" разгорелся скандал, в который оказались втянуты и певец, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стали жалобы родителей. Они привели детей на выступление с маркировкой "12+" и заявили, что были шокированы количеством полуобнаженных танцовщиц и откровенными номерами. Мамы и папы ожидали семейного шоу, а увиденное назвали "неприемлемым для детей".
Мизулина выступила с жестким заявлением, охарактеризовав шоу как "голую вечеринку" и заявив, что подобное в условиях спецоперации недопустимо на центральных площадках страны. Она подчеркнула, что собирается направить обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить певца по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
«В ответ Егор Крид напомнил Мизулиной, что она увела SHAMAN из семьи в Год семьи», – пишет Telegram-канал.
Певец упрекнул Мизулину в том, что именно она своим поступком подорвала семейные ценности, а их первый поцелуй в школе, по словам Крида, выглядел "наигранным" и произошел на глазах у детей, чем, как выразился артист, нанесло больший ущерб психике школьников, чем его концерт.
Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире.
13:50:00 03-09-2025
Куда катится этот мир...
13:59:42 03-09-2025
Полностью согласна с Кридом. Это какие мозга надо иметь, чтобы в школе напоказ целоваться? А если бы так поступили сами школьники? Как бы отреагировали учителя?
14:28:24 03-09-2025
Лучше пусть проверяет надевает ли Шаман перед концертом трусы!
14:40:59 03-09-2025
молодец, Егорка, не полез в карман за словом 😂
15:29:04 03-09-2025
богемоты.
16:31:00 03-09-2025
А она SHAMAN увела из семьи или Дронова? Она с кем тарыбарится?
17:45:18 03-09-2025
ылитенка как в голодных играх, которую мы, собственно, и заслужили.
пысы лично у меня к Криду вообще никаких вопросов нет