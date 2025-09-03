Екатерина Мизулина потребовала у Генпрокуратуры проверить концерт Егора Крида в Москве

В ответ Егор Крид напомнил Мизулиной, что она увела SHAMAN из семьи в Год семьи

После концерта Егора Крида в московских "Лужниках" разгорелся скандал, в который оказались втянуты и певец, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стали жалобы родителей. Они привели детей на выступление с маркировкой "12+" и заявили, что были шокированы количеством полуобнаженных танцовщиц и откровенными номерами. Мамы и папы ожидали семейного шоу, а увиденное назвали "неприемлемым для детей".

Мизулина выступила с жестким заявлением, охарактеризовав шоу как "голую вечеринку" и заявив, что подобное в условиях спецоперации недопустимо на центральных площадках страны. Она подчеркнула, что собирается направить обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить певца по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

«В ответ Егор Крид напомнил Мизулиной, что она увела SHAMAN из семьи в Год семьи», – пишет Telegram-канал.

Певец упрекнул Мизулину в том, что именно она своим поступком подорвала семейные ценности, а их первый поцелуй в школе, по словам Крида, выглядел "наигранным" и произошел на глазах у детей, чем, как выразился артист, нанесло больший ущерб психике школьников, чем его концерт.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире.