«Это гениальный ход». Депутат Госдумы поддержал проект барнаульцев по борьбе с пластиком

13 июля в Барнауле с рабочим визитом побывал заместитель председателя комитета по экологии Государственной Думы, член фракции «Новые люди» Георгий Арапов. На интервью в «Переговорке» amic.ru он дал высокую оценку проекту экошколы «Чистые берега».

«Мы сегодня общались с общественниками, которые создали интересный проект по фильтрации мусора в малых реках. Это такая довольно нехитрая установка, которая отлавливает мусор. Дешевая и простая по конструкции технология. Если ее растиражировать на всю страну, можно значительно уменьшить вред, оказываемый пластиком окружающей среде», — прокомментировал Георгий Арапов.

Технология очистки Барнаулки от пластика, разработанная алтайскими общественниками. Фото: экошкола «Чистые берега»

Депутат пообещал презентовать проект федеральным органам власти, которые занимаются охраной окружающей среды, и заявил, что «Новые люди» начнут реализовывать его в регионах, где у партии есть сторонники и активисты.

«Это гениальный ход, который может помочь нам в борьбе с пластиком», — заявил Арапов.

Георгий Арапов на снимке в центре. Фото: Евгений Федоров

Экошкола «Чистые берега» на грант Росмолодежи построила конструкцию, сдерживающую бытовые отходы. За четыре года из реки Барнаулка удалось достать порядка 20 тонн мусора. Это положительно сказалось на состоянии реки: уменьшился неприятный запах, вернулись некоторые виды рыб.

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Смотрите 18 июля полную запись интервью с депутатом Георгием Араповым в «Переговорке» amic.ru.