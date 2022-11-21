В барнаульском зоопарке рассказали, что за гигантского мясного кролика завели к Новому году

Фото: Сергей Писарев / «ВКонтакте»

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев раскрыл породу гигантского кролика, фотографией которого он накануне поделился в соцсетях.

Напомним, 20 ноября Писарев сообщил, что «пообщался вот с таким красавчиком. Потрясающий. Добрый. Мягкий. Любопытный. И огромный. Это всё про кролика». А также опубликовал снимок животного.

На фотографии можно заметить, что ушастый достиг внушительных размеров. Не удивительно, что люди начали интересоваться, какой породы этот питомец. И на странице одного из сотрудников зоопарка руководитель в комментариях ответил, что это — ризен.

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Что известно о породе кроликов ризен

По данным сайта «Кролики просто», порода ризен относится к элитным. Впервые её описали в XVI веке во Фландрии. Изначально порода называлась бельгийский великан, однако в конце XIX века этими кроликами заинтересовались немцы, которые решили вывести собственную породу. Сделав акцент на вес и мясистость, в 1937 году они зарегистрировали собственную линию под названием Deutsche-Riesen — немецкий великан.

На сегодня это крупнейшая среди всех пород кроликов-гигантов в мире. Их вес в среднем составляет от 6 до 10 кг, но некоторые особи могут дорасти и до 14 кило. Длина туловища таких кроликов в среднем составляет 70-75 см, а обхват груди — 35-42 см.

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