Юному льву из Барнаула привезли на Урал пятигорскую львицу

В марте 2022 года в челябинский зоопарк из Барнаула привезли львёнка Севу. И уже совсем скоро у него появится подружка.

Родившаяся в апреле львица Киара приедет на Южный Урал из Пятигорска. Сейчас она проходит обязательные карантинные мероприятия, а уже после 10 декабря её смогут увидеть посетители.

Сотрудники зверинца говорят, что львица для Севы «станет либо любовью всей его жизни, либо головной болью». «Зоологи уже отмечают, что характер у девушки не простой, а царственный, властный и дерзкий», — рассказали на странице зоопарка в соцсетях.

«Первое время эти львиные дети будут жить в соседних вольерах, присматриваться и принюхиваться друг к другу. Мы же держим кулачки за счастливый союз сибирского льва и южной львицы на уральской земле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кролику-гиганту из барнаульского зоопарка привезут беременную крольчиху.