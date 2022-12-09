Большинство жителей Алтая заплатили налоги вовремя и могут спокойно встречать Новый год

Большинство жителей Алтайского края заплатили имущественные налоги вовремя, рассказали в региональной ФНС.

«На начало декабря жители региона оплатили 3,419 млрд рублей — 84% от всей исчисленной суммы налогов на землю, транспорт и имущество. Это на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — рассказали в ведомстве.

2 декабря все неуплаченные в срок налоги превратились в задолженность, которая растёт каждый день за счёт начисления пеней. А с 14 декабря должники начнут получать требования об уплате всей общей суммы.

«В случае его неисполнения, мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Это повлечёт дополнительные траты для должника, поскольку тогда ему, помимо самого долга и пеней, придётся оплатить судебные издержки», — предупредила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.

В ведомстве уточнили, что после получения судебного акта направляется документ в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег будет использоваться для погашения задолженности. Также налоговики могут обратиться к судебным приставам, которые вправе арестовать имущество.

Ранее amic.ru рассказал, какие налоги надо было заплатить до декабря 2022 года и на чём можно было сэкономить.