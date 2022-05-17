Центробанк разрешил переводить до 50 тысяч долларов за рубеж

Банк России повысил с 10 до 50 тысяч долларов ежемесячный лимит на перевод средств со счётов физлиц в российских банках за рубеж, сообщили в пресс-службе регулятора.

Для переводов через компании без открытия счёта ограничение в 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте сохраняется.

Мера будет действовать до 30 сентября 2022 года, уточнили в ЦБ.

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