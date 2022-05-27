Цены на гречку в России начали снижаться

В России снижаются оптовые цены на гречку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На 20 мая стоимость гречки сократилась на 13%, до 81,32 тысячи рублей за тонну против 93,25 тысячи рублей в конце марта. Отмечается также и снижение экспорта гречневой крупы. Это связывают с тем, что цены на продукцию на внутреннем рынке являются для производителей более привлекательными.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отметил, что в 2022 году сырья у производителей должно быть достаточно, но дальнейшего снижения цен ожидать не стоит, поскольку избытка продукции на складах нет.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Алтайском крае в апреле составила 119,9%, а цены в апреле по отношению к марту выросли на 2,1%, что существенно меньше, чем в марте к февралю (7,5%).