Guinness, Johnnie Walker и другие бренды алкоголя перестанут продавать в России из-за санкций

Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo приостановил поставки своей продукции в Россию и на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников на Украине и в регионе в целом», — отметил представитель Diageo.

Diageo выпускает алкоголь под целым рядом известных брендов, включая Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan и других.