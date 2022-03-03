Guinness, Johnnie Walker и другие бренды алкоголя перестанут продавать в России из-за санкций
Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo приостановил поставки своей продукции в Россию
3 марта 2022, 15:53
Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo приостановил поставки своей продукции в Россию и на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
«Нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников на Украине и в регионе в целом», — отметил представитель Diageo.
Diageo выпускает алкоголь под целым рядом известных брендов, включая Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan и других.
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