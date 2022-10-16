Миллер заявил, что принятие потолка цен на газ повлечёт за собой прекращение поставок
По словам главы «Газпрома», введение потолка цен станет нарушением условий уже заключённых контрактов
16 октября 2022, 16:42, Илья Звягинцев
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» сказал о том, что принятие потолка цен на газ приведёт к прекращению поставок топлива.
«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — конечно, нарушение существенных условий контракта, которое влечёт за собой прекращение поставок», — сказал Миллер.
Механизм защиты от санкций, в том числе и от введения ограничений на цену, был прописан в указе президента РФ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».
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