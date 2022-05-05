Минфин предложил распределять налог на прибыль по регионам по-новому

В Минфине планируют изменить распределение налога на прибыль по регионам компаний с филиалами, сообщает РБК.

Сейчас этот налог поступает в те субъекты РФ, где больше всего рабочих мест и находится основная часть производственной базы. И хоть такой подход экономически оправдан, уровень зарплат в регионах может сильно отличаться.

«Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда», — сообщили в министерстве.

От такой меры могут выиграть регионы, в которых есть производство, а зарплаты невысоки, считают в ведомстве.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что иностранные компании хотят вернуться в Россию ради заработка. Политик отмечал, что партнёрские отношения у иностранных предпринимателей с РФ выстраивались долгие годы, а сейчас никто не хочет их растерять.