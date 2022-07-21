«Нарвались на кандык». Представитель золотодобывающей компании ответил на претензии

Министерство природы Алтайского края в июне выдало отрицательную экспертизу по проекту освоения лесов на участках, ранее переданных в аренду компании ООО «Артель Солнечная». Причина — опасения чиновников, что пострадает экология, а в частности — два вида растений, внесенных в Красную книгу РФ: кандык сибирский и рябчик шахматный. А это значит, что пока компания не может приступить к добыче золота на этом участке.

Запасы золота в Солонешенском районе приличные — «Артель Солнечная», по заявлению руководства, ежегодно собиралась добывать не меньше 37 килограммов в год. Драгоценный металл в реках тут мыли давно — пока несколько лет назад не разразился скандал. Свою позицию по этому поводу представители артели и ещё одной добывающей компании рассказали amic.ru.

«Рекультивацию выполнили»

Несколько лет назад начала добычу драгоценного металла в Солонешенском районе ещё компания «Ануй». Они планировали намыть за три года почти 150 килограммов золота. Однако в 2018 году против этого выступили экологи и некоторые местные жители. После череды судов компания в 2019 году была вынуждена остановить работы. Недропользователя обвинили в том, что на месте работ у села Топольное остались «марсианские пейзажи» — горы отработанной породы. В компании с обвинениями не согласны.

«У нас был согласованный с Министерством природы Алтайского края проект освоения лесов и проект лесовостановления. Все запланированные мероприятия по рекультивации лесных участков, прописанные в этих документах, были выполнены: высажена сосна сибирская, которая успешно приживается, выровнен ландшафт. Со временем это будет обычная долина горной реки. То, что в процессе работ нарушается, восстанавливается рекультивацией», — рассказали в «Ануе».

И напомнили, что за время работы компания выплатила в бюджет и фонды Алтайского края более 16 млн рублей налогов и других отчислений.

В 2020 году лицензию на добычу россыпного золота в Солонешенском районе получила другая компания — «Артель Солнечная». К ней снова возникли вопросы законности добычи золота на месте произрастания кандыка и рябчика. Были поданы заявления в прокуратуру и другие надзорные органы с просьбой проверить обоснованность выдачи разрешения. В «Артели Солнечной» же напоминают: ранее проведенные многочисленные проверки и у них, и у «Ануя» нарушений не выявили.

Причины, по которым отклонили проект освоения лесов, — технические, говорят в компании. И при этом не сомневаются: после уточнения деталей документ все-таки пройдет экспертизу, и разрешение на добычу золота будет получено.

«Специалисты „Артели Солнечной“ проводят консультации с Министерством природы Алтайского края, чтобы устранить замечания и подать проект на повторную экспертизу», — уточнили в компании.

Также там подчеркивают, что заботятся об экологии, и добыча золота планируется без применения химии — только путем промыва породы проточной водой. В компании заметили, что это продиктовано действующим законодательством и логикой производственного процесса.

Красная книга под горой мусора?

При этом в компании обращают внимание еще на один момент: пока идет битва за небольшой кусочек земли, все остальные проблемы района, похоже, никого не волнуют.

Солонешенский район красив и способен заинтересовать даже искушенного туриста — предгорья, леса, богатая дичью природа. Вот только для приема гостей здесь нет вообще почти никакой инфраструктуры, говорят в «Артели Солнечной». Нет ни дорог, ни гостиниц, ни разнообразия кафе-ресторанов, которыми может похвастаться Белокуриха или Горный Алтай. Райцентр Солонешное выглядит как типичная сибирская глубинка: асфальт в дырах и заплатках, некогда популярный аэропорт закрыт на замок, Дом культуры — на вечный ремонт, а ржавая вывеска ЦРБ красноречиво намекает на дефицит районного бюджета. В большинстве сел нет ни интернета, ни устойчивой сотовой связи. Работы тоже почти нет — местные заняты на фермерских хозяйствах, в торговле или, кто может, уезжают на вахту, продолжают в компании.

Главная достопримечательность Солонешенского района — знаменитая Денисова пещера. Глава района Александр Воронов в интервью журналистам «Катунь 24» заявил, что власти надеются на туристов-археологов, которые оживят экономику района. Правда, тут же оговорился: «Объем, какой хотелось бы, мы не сможем принять, может возникнуть коллапс».

В компании отмечают: местные жители на вопросы об экологическом скандале и вовсе машут рукой: не до природы. Разгоревшаяся снова война их только злит. Мол, они «буквально по золоту ходят, а живут в нищете. Зато с цветочками».

Кстати, про цветочки. В «Артели Солнечной» говорят: кандык сибирский и рябчик шахматный растет в Солонешенском районе повсюду. Даже там, где теперь находится мусорная свалка, до которой ни у одного эколога руки почему-то не дошли.

Свалка в Солонешенском районе / Фото: «Артель Солнечная»

«По словам местных жителей, стихийные свалки — настоящая беда. У районных властей нет денег, чтобы привести их в порядок, и мусорки разрастаются, захватывая все больше территории. Время от времени они горят. Под тоннами отходов, в том числе и краснокнижные растения, — но никому нет до этого дела», — отмечают старатели.

«Чувствуем ответственность»

Генеральный директор ООО «Артель Солнечная» Сергей Матвеев констатирует: государство, бюджет края и компания теряют огромные деньги из-за невозможности начать добычу.

«Не выполняется план добычи по гослицензии, ведутся проектировочные работы, компания платит арендную плату, хотя фактически участок у нас не находится в пользовании как таковом», — говорит он.

Главный камень преткновения — краснокнижные растения — компания собирается пересадить. Ученые из Кузбасского ботанического сада и Алтайского госуниверситета разработали проект, по которому на базе ботанического сада в Барнауле будет создана резервная популяция кандыка и рябчика. После окончания работ растения вернут обратно на берега реки.

Что же касается бюджета, то несмотря на то, что «Артель Солнечная» зарегистрирована в Новосибирской области, 6%-й налог на добычу полезных ископаемых оставался бы в казне края.

«Учитывая арендные платежи, НДПИ и налоги с заработной платы, один работающий промывочный прибор приносит в бюджет около 15 миллионов рублей. Мы планировали добывать золото тремя промприборами. Считайте сами», — добавил Сергей Матвеев.

Для обслуживания трех промприборов потребуется штат примерно в 150 человек — набирать их планировали из местных жителей, которые и рады бы работать дома, не уезжая на вахту. Гендиректор «Артели Солнечной» также заметил, что компания готова сотрудничать с администрацией района и вкладываться в социальную инфраструктуру.

«Мы чувствуем ответственность за территорию, на которой работаем. В частности, есть готовность взять на себя решение вопросов с освещением, свалками и отсыпкой дорог, выходили также с инициативой по поддержке юных спортсменов, которые живут в районе», — рассказывает Сергей Матвеев.

Еще одно предложение, пока не озвученное чиновникам, касается берегов реки: их осушат и превратят в зону отдыха с дорожками и местами для пикника.

В компании уверены: учитывая дотационный бюджет Алтайского края, ситуация может скоро кардинально измениться. Однако выражают обеспокоенность тем, что глава района теперь опасается поддерживать разработки территории из-за страха потерять авторитет в глазах жителей.

Впрочем, в краевом правительстве, несмотря на публичные заявления, все-таки отношение к ситуации неоднозначное. Ведь и региону, и району нужны дополнительные доходы.