Развитием аэродрома возле Белокурихи может заняться холдинг «Новапорт»
Для приема регулярных рейсов необходима забетонированная взлетная полоса
Холдинг «Новапорт» может выступить инвестором реконструкции аэродромной площадки возле Белокурихи, чтобы за счет развития малой авиации увеличить турпоток курорта на 20%, пишет «Коммерсант».
«По поручению акционера изучаем возможность реконструкции и развития площадки Белокуриха в 5 км от курорта. В настоящее время она грунтовая. Планируем начать с того, чтобы сделать площадку с твердым покрытием», — рассказал глава сибирского кластера «Новапорта» Евгений Янкилевич.
Аэродромная площадка сейчас принадлежит местному ООО «Белокуриха авиа», а ранее была действующим аэропортом — в 2005-2015 годах она находилась в собственности АО «Санаторий „Алтай“».
Председатель Белокурихинского горсовета депутатов Сергей Криворученко отметил, что с июня ведется обсуждение развития аэроплощадки «Белокурихи авиа» с «Новапортом».
Он пояснил, что региональному инвестору сложно заменить грунтовое покрытие на забетонированную взлетную полосу для приема регулярных рейсов.
«В непогоду, в межсезонье довольно проблематично осуществлять такие рейсы», — подчеркнул Криворученко.
Издание уточняет, что в «Белокурихе авиа» воздержались от комментариев на данном этапе переговоров с «Новапортом».