Развитием аэродрома возле Белокурихи может заняться холдинг «Новапорт»

Холдинг «Новапорт» может выступить инвестором реконструкции аэродромной площадки возле Белокурихи, чтобы за счет развития малой авиации увеличить турпоток курорта на 20%, пишет «Коммерсант».

«По поручению акционера изу­чаем возможность реконструкции и развития площадки Белокуриха в 5 км от курорта. В настоящее время она грунтовая. Планируем начать с того, чтобы сделать площадку с твердым покрытием», — рассказал глава сибирского кластера «Новапорта» Евгений Янкилевич.

Аэродромная площадка сейчас принадлежит местному ООО «Белокуриха авиа», а ранее была действующим аэропортом — в 2005-2015 годах она находилась в собственности АО «Санаторий „Алтай“».

Председатель Белокурихинского горсовета депутатов Сергей Криворученко отметил, что с июня ведется обсуждение развития аэроплощадки «Белокурихи авиа» с «Новапортом».

Он пояснил, что региональному инвестору сложно заменить грунтовое покрытие на забетонированную взлетную полосу для приема регулярных рейсов.

«В непогоду, в межсезонье довольно проблематично осуществлять такие рейсы», — подчеркнул Криворученко.

Издание уточняет, что в «Белокурихе авиа» воздержались от комментариев на данном этапе переговоров с «Новапортом».