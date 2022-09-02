Россия не будет торговать нефтью со странами, которые поддержат лимит цен

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия перестанет торговать нефтью со странами, которые поддержат введение лимита цен.

«Что касается ограничения цен: если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — цитирует Новака ТАСС.

Новак назвал саму эту инициативу абсурдной, а также подчеркнул, что она вмешивается в рыночные механизмы.

По словам вице-премьера, основную цену за подобные ограничения будут платить жители стран Запада.