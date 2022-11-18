Российские производители стали делать аналоги мебели из IKEA

Российские производители начали изготавливать аналоги мебели ушедшей из России IKEA. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР).

Например, компания «Ангстрем» начала производить мебель в линейке «Фрея», которая в шведских магазинах носила название «Хемнес», а ещё одна компания разработала комплекты мебели для кухонь под названием «Лайт».

В АМДПР рассказали, что мебель российских производителей, как и в IKEA, можно купить и собрать самостоятельно.

Уже сейчас отечественные компании планируют увеличивать объёмы производства.