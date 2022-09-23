Власти запланировали рост платежей бизнеса по страховым взносам
В России произойдет объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Однако кроме административных изменений это принесет новую модель уплаты страховых взносов
Власти запланировали рост платежей бизнеса по страховым взносам с начала 2023 года. Как сообщает РБК, он произойдет благодаря увеличению единой предельной базы, облагаемой взносами.
Так, с 2023 года в России произойдет объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Однако кроме административных изменений это принесет новую модель уплаты страховых взносов.
С 2023 года все работодатели будут уплачивать и пенсионные взносы, и платежи на социальное и медицинское страхование в прежнем размере (30% от фонда оплаты труда), но в виде единого платежа и исходя из наличия единой базы. До тех пор пока зарплата работника накопленным итогом в пределах года не превышает базу, компании уплачивают с нее полный тариф (30%), а если сумма заработка оказывается выше, тариф снижается до льготного — 15,1%.
По первоначальным предложениям Минтруда, единая база, должна была составить 1,565 млн руб. При таком размере базы повышение тарифа коснулось бы 12,9% работодателей и 9,6% работников, а средняя сумма увеличения нагрузки за одного работника составила бы 1,2 тыс. руб. в год. Но новый проект бюджета Социального фонда теперь предполагает увеличение единой предельной базы до 1,917 млн руб — из-за этого вырастет и объем платежей бизнеса.
Отметим, что по прогнозу Минэкономразвития, на котором строился проект бюджета фонда, размер среднемесячной начисленной зарплаты на 2023 год ожидается на уровне 69 452 руб.