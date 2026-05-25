Жители Алтайского края выберут претендентов от "Единой России" на выборы в Госдуму и АКЗС

Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая

25 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Флаг России и партии "Единая Россия" / Фото: amic.ru

Предварительное голосование "Единой России" в Алтайском крае переходит в активную фазу. С 25 по 31 мая 2026 года жители региона смогут выбрать участников, которые затем пойдут на парламентские выборы в сентябре. Для участия в электронном голосовании до 29 мая 2026 года нужно пройти регистрацию на портале pg.er.ru.

Кто участвует в голосовании?

Оргкомитет завершил регистрацию кандидатов 14 мая. К предварительному голосованию допустили 445 человек. Из них 45 претендуют на участие в выборах в Государственную Думу, еще 400 — в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

В оргкомитете отметили, что среди участников процедуры больше женщин. Так, из 400 кандидатов в краевой парламент 212 — женщины, 188 — мужчины. Интерес к предварительному голосованию проявили и действующие депутаты: 120 человек, среди них 25 депутатов АКЗС.

Также в списке есть молодые кандидаты (83 претендента из 400 моложе 35 лет) и девять участников СВО.

Как проголосовать?

Чтобы выбрать кандидатов от "Единой России" на предстоящие выборы в Госдуму и АКЗС, жителям Алтайского края нужно до 29 мая создать учетную запись на портале pg.er.ru. На главной странице сайта необходимо нажать кнопку "Хочу проголосовать", затем выбрать вход через "Госуслуги".

После этого пользователю нужно ввести логин и пароль от личного кабинета на "Госуслугах", подтвердить согласие на обработку персональных данных, указать или проверить адрес регистрации и сохранить его. Само голосование пройдет на портале с 25 по 31 мая.

Секретарь регионального отделения "Единой России", спикер АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что партия сохраняет прежний подход к отбору кандидатов.

«Партия остается верна своим принципам: мы выдвигаем кандидатов на основе мнения людей. Впервые предварительное голосование проходит исключительно в электронном виде», – отметил Александр Романенко.

И выразил уверенность, что процедура поможет определить достойных кандидатов для участия в предстоящих парламентских выборах.