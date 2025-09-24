Причины его смерти неизвестны

24 сентября 2025, 16:25, ИА Амител

Бывший чиновник Росимущества Борис Авакян умер в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге. По данным источников, он зашел в туалет, заперся и не выходил. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

На место происшествия вызвали скорую помощь и МЧС. Когда туалет вскрыли, внутри обнаружили мертвого Авакяна. Причины его смерти неизвестны.

Как уточняет издание, 24 сентября Борис Авакян сбежал из зала Кронштадтского районного суда. Под предлогом "выйти покурить" он оказался на улице. Далее подсудимый сел в автомобиль и уехал в Санкт-Петербург, где укрылся в консульстве Армении.

Авакяна задержали 17 сентября. В Армении его разыскивали за незаконное пересечение государственной границы и легализацию доходов, которые он добыл преступным путем. Как уточняет "Коммерсантъ", экс-чиновник вместе с бывшим владельцем бутика Cartier Дмитрием Зарубиным и еще восемнадцатью фигурантами проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей.

Также известно, что в августе Авакян заключил контракт на участие в специальной военной операции. Производство в отношении него приостановили, однако 23 сентября в суд поступило ходатайство о возобновлении дела из-за расторжения контракта.