Экс-депутат из Кирова лишился свободы из-за аферы с грантом на фермерство

07 октября 2025, 19:30, ИА Амител

В Кировской области суд признал бывшего депутата Верхошижемской районной Думы виновным в мошенничестве с региональным грантом, сообщает newsler. Экс-чиновник получил три года колонии общего режима за незаконное присвоение средств, выделенных по программе поддержки фермеров "АгроСтартАп".

«Следствие установило, что в 2020 году мужчина, возглавлявший одно из сельхозпредприятий, решил принять участие в конкурсе на получение гранта. В заявке он представил подробный бизнес-план и сообщил, что намерен открыть собственное крестьянско-фермерское хозяйство. Комиссия признала проект перспективным, и из бюджета региона ему выделили безвозмездную субсидию в размере трех миллионов рублей», – пишет издание.

Однако обещанное хозяйство так и не появилось. Вместо вложений в развитие фермерства обвиняемый распорядился средствами по своему усмотрению. По данным прокуратуры, деньги ушли на личные расходы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения решения он был взят под стражу в зале суда.

Фигурант уже попадал в поле зрения надзорных органов. Ранее в ходе проверки выяснилось, что он приобрел квартиру и машино-место в Санкт-Петербурге общей стоимостью свыше 12 миллионов рублей, что значительно превышало его задекларированные доходы.

После вмешательства прокуратуры депутат был досрочно лишен мандата, а приобретенное имущество обращено в доход государства.