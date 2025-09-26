Экс-главу комитета по транспорту Петербурга нашли мертвым в Подмосковье
Его тело было обнаружено под окнами гостиницы
26 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Подмосковье обнаружено тело экс-главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александра Федотова. По предварительной информации, чиновник покончил с собой, выпав из окна гостиницы в районе аэропорта Шереметьево, сообщает Shot.
Федотов летел через Москву в Волгоград и остановился в отеле на три дня. Накануне его тело было обнаружено под окнами гостиницы.
Экс-чиновник добровольно ушел с поста в 2024 году, а до назначения на должность в сентябре 2022 года занимался бизнесом.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
07:42:46 26-09-2025
Последний полëт.
08:06:17 26-09-2025
Гость (07:42:46 26-09-2025) Последний полëт. ... Гост, просто выкинули из окна, надежный способ списать на самоубийство.
09:37:28 26-09-2025
А был бы наградной пистолет - был бы как Старовойт.
09:38:11 26-09-2025
Нужно им всем именные пистолеты выдавать, во временное пользование.
Потом гравировку на стволе менять м следующиму передавать.
А так машины припаркованые помять могут.
09:39:37 26-09-2025
Так а чо он не распилился, он же из Питера?
09:55:10 26-09-2025
Очень опасно быть экс в нашей стране.