НОВОСТИПроисшествия

Экс-главу комитета по транспорту Петербурга нашли мертвым в Подмосковье

Его тело было обнаружено под окнами гостиницы

26 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Подмосковье обнаружено тело экс-главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александра Федотова. По предварительной информации, чиновник покончил с собой, выпав из окна гостиницы в районе аэропорта Шереметьево, сообщает Shot.

Федотов летел через Москву в Волгоград и остановился в отеле на три дня. Накануне его тело было обнаружено под окнами гостиницы.

Экс-чиновник добровольно ушел с поста в 2024 году, а до назначения на должность в сентябре 2022 года занимался бизнесом.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:42:46 26-09-2025

Последний полëт.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:17 26-09-2025

Гость (07:42:46 26-09-2025) Последний полëт. ... Гост, просто выкинули из окна, надежный способ списать на самоубийство.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:28 26-09-2025

А был бы наградной пистолет - был бы как Старовойт.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:11 26-09-2025

Нужно им всем именные пистолеты выдавать, во временное пользование.
Потом гравировку на стволе менять м следующиму передавать.
А так машины припаркованые помять могут.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:37 26-09-2025

Так а чо он не распилился, он же из Питера?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:10 26-09-2025

Очень опасно быть экс в нашей стране.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров