Экс-главу комитета по транспорту Петербурга нашли мертвым в Подмосковье

Его тело было обнаружено под окнами гостиницы

26 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

В Подмосковье обнаружено тело экс-главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александра Федотова. По предварительной информации, чиновник покончил с собой, выпав из окна гостиницы в районе аэропорта Шереметьево, сообщает Shot.

Федотов летел через Москву в Волгоград и остановился в отеле на три дня. Накануне его тело было обнаружено под окнами гостиницы.

Экс-чиновник добровольно ушел с поста в 2024 году, а до назначения на должность в сентябре 2022 года занимался бизнесом.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.