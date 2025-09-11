Жертвы конфликтов за ресурсы? Список загадочных смертей российских менеджеров пополняется

Внезапная русская смерть. Почти 30 топ-менеджеров погибли в России за последние четыре года

11 сентября 2025, ИА Амител

Сыщик / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На Западе эту череду назвали термином "синдром внезапной русской смерти". Почему и за что гибнут главные люди ведущих компаний страны?

Череда странных смертей началась еще в 2022 году, когда в России один за другим стали погибать богатые и успешные управленцы – в основном из крупных нефтегазовых компаний, таких как "Газпром" и "Лукойл". Но были в числе погибших представители не только нефтегазового сектора. Количество умерших при странных обстоятельствах тоже неизвестно: по одним источникам их 17, по другим – 19. Одно из изданий насчитало уже 27 смертей топ-менеджеров крупных российских компаний и даже чиновников. Во многих случаях следствие усмотрело признаки самоубийств.

Но до сих пор внятно никто не объяснил эту "смертельную" статистику. Наблюдатели пытаются понять: есть ли причинная связь между смертями российских топов. За этими исследованиями наблюдал amic.ru.

Удар не только по сырьевикам

Утром 8 сентября под мостом возле поселка Солнечное в Калининградской области было обнаружено тело руководителя компании "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына. По данным источника, рядом с обезглавленным телом мужчины лежал буксировочный трос.

В августе этого года при странных обстоятельствах ушел из жизни председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Осипов. Из сообщений СМИ следует, что Дмитрий Осипов долгое время боролся с раком и скоропостижно скончался в ночь на 12 августа. Он возглавлял компанию с 2013 по 2020 год.

Ранее, 10 августа, умер Михаил Кенин, основатель крупнейшего девелопера "Самолет". В СМИ проходила информация, что в конце 2024-го акционеры "Самолета" якобы искали покупателя на долю Михаила Кенина в 31,6%, стоимость которой могла составлять 26,5 миллиарда рублей.

4 июля 2025 года под окнами дома на Рублевке охранник обнаружил тело вице-президента "Транснефти" Андрея Бадалова – он курировал в компании вопросы цифровых технологий и автоматизации хозяйственной деятельности. Версии разнятся: по одной из них топ-менеджер выпал из окна собственной квартиры на 10-м этаже, по другой – с балкона 17-го этажа.

Наблюдатели считают: эти смерти стали очередными в длинном списке загадочных гибелей бизнесменов и руководителей крупных компаний, начавшихся в 2022 году. Тогда умерли топ-менеджеры "Газпрома", "Новатэка", "Лукойла" и других гигантов. Список продолжил расти в 2023–2025 годах.

Четыре смерти в "Лукойле"

Первым странным фактом смерти в этом списке считают кончину члена правления "Лукойла" Александра Субботина в мае 2022 года из-за сердечной недостаточности. Тело мужчины обнаружили в частном доме недалеко от Мытищ. В то же время хозяин дома Алексей Пиндюрин, которого называли "шаманом Магуа", рассказал, что Субботин приехал к нему "в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения". Тело топ-менеджера находилось в комнате, которую использовали "для проведения ямайских ритуалов вуду".

1 сентября 2022 года в результате падения из окна шестого этажа Центральной клинической больницы в Москве погиб глава совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, ему было 67 лет. В компании представили этот случай как последствия "тяжелого" сердечно-сосудистого заболевания, как и в предыдущем случае.

В октябре 2023 года скончался преемник Равиля Маганова на посту председателя совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. И вновь – острая сердечная недостаточность. Тело 66-летнего Некрасова обнаружили у себя дома в Серебряном Бору.

12 марта 2024 года не стало 53-летнего Виталия Робертуса, занимавшего пост вице-президента "Лукойла". По утверждению источников СМИ, топ-менеджер покончил с собой в своем рабочем кабинете в офисе на Сретенском бульваре в Москве. По информации из других источников, незадолго до смерти Робертус жаловался на свое самочувствие и просил у коллег таблетки от головной боли. Затем ушел в свой кабинет, где его и нашли мертвым.

Четыре смерти в "Газпроме"

30 января 2022 года покончил с собой 60-летний руководитель транспортной службы компании "Газпром инвест" Леонид Шульман. Его тело обнаружили в ванной коттеджа в поселке Ленинский, рядом лежала предсмертная записка, содержание которой не раскрывается.

Вскоре после смерти Шульмана в гараже у дома в поселке Ленинском (Выборгский район) обнаружили мертвым заместителя гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Рядом с телом тоже лежала предсмертная записка с неизвестным текстом. Как сообщали СМИ, накануне мужчину видели избитым.

Не совсем "вписывается" в этот мрачный список смертей уход из жизни 18 апреля 2022 года вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Сначала бывший топ-менеджер, подозревая супругу в измене, застрелил ее и дочь. На месте трагедии найдено несколько видов оружия. Квартира была закрыта изнутри, тела обнаружила старшая дочь семьи. Следствие рассматривало произошедшее как убийство с последующим самоубийством.

А уже через три дня примерно по такому же "сценарию" случилось другое ЧП, но уже за пределами России. 21 апреля 2022 года мертвыми в испанском Льорет-де-Маре обнаружили бывшего зампреда совета директоров компании – производителя природного газа "Новатэк" Сергея Протосеню, а также его жену и дочь. По одной из версий, Протосеня мог убить родных и покончить с собой. Семья проживала во Франции, в Испанию они приехали на праздники.

Свел счеты с жизнью и генеральный директор и основатель компании "Астра-Шиппинг", работавшей по контрактам с "Газпромом", Юрий Воронов. 5 июля 2022 года в коттеджном поселке "Морские террасы" в Выборгском районе Ленинградской области было найдено его тело, рядом обнаружен травматический пистолет Grand Power и несколько стреляных гильз. По показаниям супруги, незадолго до гибели мужчина злоупотреблял алкоголем из-за значительных денежных потерь и разногласий с контрагентами.

В числе погибших (умерших) при странных обстоятельствах, кроме "нефтегазовой серии", топы энергетических и добывающих компаний, депутат Госдумы.

В октябре 2024 года, тело экс-замдиректора "Норильского никеля" и экс-вице-президента ЮКОСа Михаила Рогачёва обнаружили утром под окнами своей квартиры во дворе дома в Протопоповском переулке Москвы. По версии следствия, Рогачев выпал из окна.

7 июля, после отставки с поста министра транспорта РФ, свел счеты с жизнью экс-министр транспорта и экс-главы Курской области Роман Старовойт. Хотя сразу после инцидента озвучивалась версия, что гибель чиновника могла быть связана не столько с отставкой с поста министра, сколько с расследованием МВД взяток и хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Активное расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной началось в Курской области после отставки Романа Старовойта с поста губернатора региона в мае 2024 года (тогда он и возглавил Минтранс). Общий ущерб государству от хищений составил более 4 миллиардов рублей.

Сколько смертей на самом деле?

В материале "Ленты" говорится, что с 2022 года по 4 июля года нынешнего из жизни ушли 27 топ-менеджеров российских компаний. И в этом списке не только самоубийства. К уже указанным выше фактам смертей топ-менеджеров сырьевых компаний добавляются трагические случаи с руководителями других структур.

1 мая 2022 года погиб директор горнолыжного курорта "Газпрома" в Красной Поляне Андрей Круковский – он упал со скалы на Кавказе.

Переправляясь на вездеходе через реку в Ненецком АО, 7 июня 2022 года погибли первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. По информации Союза оленеводов НАО, Габриелян и трое его спутников двигались на вездеходах вдоль Белого моря. На реке Бугрянице вездеходы перевернулись, и их потащило в море.

В конце июня того же 2022-го в подмосковном Заречье в запертой изнутри квартире обнаружили мертвыми совладельца абхазского сотового оператора "А-Мобайл" Евгения Паланта с супругой. По данным следствия, мужчине нанесли множество проникающих ножевых ранений, женщине – одно проникающее в области груди. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство").

Вечером 10 сентября 2022 года в районе острова Русский во Владивостоке у островного мыса Игнатьева погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиационной деятельности Иван Печорин – он выпал из катера на полном ходу.

Через две с небольшим недели, 28 сентября, рано утром на балконе собственной квартиры на Коломенской набережной на юге Москвы обнаружено тело директора по коммуникациям дочерней компании РЖД "Цифровая логистика" Павла Пчельникова. По данным следствия, руководитель пиар-службы покончил жизнь самоубийством.

15 декабря 2022 года на 48-м году жизни скончался глава ТПП "Когалымнефтегаз" (дочерняя компания "Лукойла") Владимир Зацепин.

25 декабря у стен гостиницы в районе Раягада штата Одиша в Индии обнаружили тело основателя "Владимирского стандарта" и депутата Заксобрания Владимирской области Павла Антова. Следствие предположило, что он выпал из окна.

27 ноября 2023 года от внезапного сердечного приступа скончался вице-президент Сбербанка Николай Васев.

Западная конспирология?

Западное издание The Atlantic еще в 2022 году обратило внимание на эту печальную плеяду, и одним из первых упомянуло термин Sudden Russian Death Syndrome – "синдром внезапной русской смерти".

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) – один из старейших и наиболее респектабельных журналов США. Основан в 1857 году в Бостоне. В настоящее время – это журнал и мультиплатформенное издательство, в котором представлены статьи в области политики, иностранных дел, бизнеса и экономики, культуры и искусства, технологий и науки.Материал с заголовком "Синдром внезапной русской смерти" вышел на страницах американского издания 29 декабря 2022 года. Он был посвящен серии подозрительных смертей российских бизнесменов, олигархов, чиновников и журналистов, произошедших в год начала спецоперации на Украине. Журнал связал эти случаи с геополитикой, особенно с конфликтом на Украине и санкциями против России, явно указывая на "не самое подходящее время для олигархов".

Хотя авторы материала и признают, что некоторые смерти могли быть случайны или связаны с уровнем самоубийств или злоупотреблением алкогольными напитками, тем не менее они выражают мнение, что "само количество этих безвременных смертей заслуживает более пристального внимания".

Здесь, наверное, нужно учитывать общую риторику издания, зачастую основанную на антироссийской полемике.

Пророки в своем отечестве?

Отечественный политолог из Волгограда Александр Сайгин увидел в этой цепи странных смертей российских топ-менеджеров одну общую, но важную закономерность:

«… Некоторые люди просто морально не готовы брать на себя столько, сколько на них внезапно падает. А отдавать не готовы тем более. И осознание того, что всего этого богатства больше не будет, а вместе с ним будет утрачена и свобода, приводит к мрачным решениям о суициде».

Политолог дальше продолжает, что при этом люди, которым не удалось оказаться на верхних ступенях "пищеварительной цепи", склонны видеть в простом суициде все, что угодно, но не тяжелый психологический надлом:

«Отсюда тяга объяснять итог через все другое: заказные убийства, происки спецслужб, ликвидацию государством. Не вмещают маленькие головы мысль о надломе. Не верят в случайных людей наверху. Хотя таковых там хватает».

А вот генеральный директор ООО "Институт коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров видит в этой череде смертей не только отголосок российских реалий с 2022 года:

«В силу того, что российские бизнесы нам по естественным причинам ближе, а ситуация там более понятна для российской аудитории, может сформироваться ложное представление, что загадочные смерти преследуют исключительно капитанов российского предпринимательства. Это не так. Это общемировая тенденция».

Политолог считает, что это общемировая тенденция, связанная с тем, что мир входит в период турбулентного развития, и пока это только "первые ласточки", борьба за глобальные ресурсы обостряется. И подобное будет происходить все чаще и чаще. И не только в России: