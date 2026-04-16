Лучше всего проверять отзывы на разных площадках и обращать внимание на баланс плюсов и минусов в комментариях

16 апреля 2026, 16:25, ИА Амител

Отзывы, товар / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Фальшивые отзывы о товарах могут ввести покупателя в заблуждение, однако существуют определенные признаки, позволяющие их выявить, рассказал RT Павел Шапкин, руководитель Национального союза защиты прав потребителей.

«Отзыв должен быть аргументированным и заслуживающим доверия... Он считается достоверным, если в нем упоминаются как преимущества, так и недостатки, или, скажем, недовольство ценой, а также сравнение с аналогичными товарами», — сказал Павел.

Он также добавил, что желательно, чтобы отзыв сопровождался фотографией или видео. Это особенно важно для дорогих товаров, таких как автозапчасти.

Шапкин подчеркнул, что не следует полагаться исключительно на один источник информации. Рекомендуется ознакомиться с оценками на независимых платформах и мнениями экспертов.

«Если отзыв вызывает сомнения, стоит тщательно проанализировать все аргументы за и против перед совершением покупки», — заключил эксперт.

