Мошенники заманивают россиян в ловушку под видом работы дегустаторов еды

07 сентября 2025, 21:17, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

МВД предупредило о новой мошеннической схеме: злоумышленники размещают в интернете объявления о наборе дегустаторов еды с зарплатой до 5000 рублей в день, пишет издание Sputnik.

Для привлечения жертв они предлагают якобы оплачивать заказы блюд в ресторанах и писать короткие отзывы. Однако при переходе по ссылкам пользователи попадают в закрытые чаты, где их склоняют к участию в финансовых пирамидах, онлайн-казино или выманивают конфиденциальные данные.

Эксперт "Народного фронта" Алла Храпунова подчеркивает: легитимные работодатели никогда не запрашивают данные карт или коды из SMS. Любые непрошеные предложения о "легком заработке", а также ссылки от неизвестных источников следует игнорировать.